Asaltan el piso del alcalde de l'Ametlla del Vallès por segunda vez en tres meses

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha sufrido el segundo asalto en su piso en sólo tres meses. El alcalde vive en el centro del pueblo y el modus operandi de los ladrones ha sido el mismo en las dos ocasiones. Han accedido al balcón escalando por una cañería y han forzado la puerta que da al exterior con un destornillador.

Una vez dentro, los ladrones han removido algunos armarios y se han marchado, sin llevarse nada de valor. «Hay una intencionalidad evidente y cada vez es mes difícil no relacionarlo», afirma el alcalde. Como en la anterior ocasión, el robo tuvo lugar en un momento que era público que el alcalde no estaba en casa. En octubre el asalto coincidió con un pleno municipal y en esta ocasión Santaló tenía una agenda llena de reuniones.

El caso ha sido denunciado a los Mossos d'Esquadra y hay una investigación abierta para encontrar al autor o autores y para determinar si los dos robos están realmente relacionados. Además, hay también un tercer ataque al alcalde, el pasado mes de mayo, cuando todavía era candidato -Santaló ya era concejal en el consistorio.

En aquella ocasión le rompieron los cristales del coche, que tenía aparcado mientras impartía clases en la universidad. En aquella ocasión tampoco le cogieron nada del interior del vehículo. «Seguramente no buscan nada de valor, quizás documentación y sobre todo asustar», concluye el alcalde.

Lejos de eso, el alcalde explica que está «tranquilo» porque cada vez ve «más claro» que sus sospechas sobre los motivos de los asaltos son reales. Eso no quita, dice, la desazón que implica que invadan su intimidad. «Es un derecho que hasta que no lo pierdes no lo valoras», reflexiona el alcalde.

Conflictos en el anterior mandato

Santaló es alcalde desde 2023, pero su trayectoria política en el consistorio se remonta al año 2017, con sólo 23 años. Fue concejal en la oposición aquel mandato y entre 2019 y 2023 se incorpora como concejal del gobierno municipal. En el inicio de aquel mandato asume la cartera de Hacienda y más adelante incorpora también Seguridad Ciudadana.

Es en esta área donde el joven concejal empieza a tener los primeros conflictos fruto de su implicación en la vida política del pueblo. Según varias publicaciones del momento del partido municipalista Amella't, en el 2020 Santaló encarga una auditoría interna de la Policía Local que destapa una serie de irregularidades e impulsa un cambio de modelo para modernizar el cuerpo.

A todo este proceso, un agente de policía se querella contra Santaló, tanto por motivos políticos –por asistir a las protestas por la sentencia del proceso– como laborales. Los cambios orgánicos en el sí de la policía se concluyen en el 2022, cuando también trasciende que el agente ha sido suspendido de empleo y sueldo por amenazas a sus superiores. Ni el alcalde ni los investigadores han querido relacionar una cosa con el otro: «No podemos especular».