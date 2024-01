La nueva serie de 'Spider-man' y la cuarta parte de 'Gru' llegan este 2024 de la mano de un diseñador catalán

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El mundo de la animación digital ha cogido impulso en los últimos años, en parte gracias a la irrupción en la gran pantalla de proyectos de Pixar o DreamWorks dirigidos a público grande y pequeño, un hecho que ha permitido lanzar carreras de grandes talentos en el mundo de la creación digital. Uno de ellos es Mariano Tazzioli (Buenos Aires, 1996), que desde su estudio de Sant Cugat del Vallès se ha hecho un lugar en el sector audiovisual gracias a su habilidad innata y a su capacidad de autoformación. Ha trabajado con Dinsey, Universal, Netflix o DreamWorks, y ha participado en dos de las producciones más esperadas por este 2024, la nueva serie de Spider-man para Dinsey+ y la cuarta parte de la saga cinematográfica Gru: mi villano favorito.

Tazzioli asegura que nació en una buena época, los años 90, cuando en su Argentina natal llegaban las programaciones televisivas directamente de los Estados Unidos, con propuestas como los Saturday morning cartoons llenas de series de animación. Una de ellas, la que más lo marcó posiblemente, era la de Batman, junto con Superman, pero sin dejar otros, como el mítico hombre araña o las cintas de Disney.

«De pequeño veía las películas y sentía la necesidad de dibujar, tenía una inspiración, una energía para hacerlo», explica en declaraciones a la ACN. A principios de la década de los 2000, su familia se mudó a Cataluña y se instaló en Sant Cugat del Vallès.

En su afición de crear sobre el papel, descubrió que las grandes producciones incorporaban sistemas digitales de dibujo, y su padre descargó programas en el ordenador en que se adentró de lleno: «No dejaba de ser un mecanismo artesanal, pero hecho en ordenador y no a mano», detalla.

Directo en el trabajo

Tazzioli acabó Bachillerato en Sant Cugat, pero tenía claro que no iría a la universidad porque no le aportaría lo que necesitaba para acabar haciendo aquello que quería hacer y ser. Siguió formándose por su parte, y en la que tuvo la ocasión, dio el paso.

En el 2014, Barcelona acogió un encuentro en que participaban artistas vinculados a la creación de efectos visuales, y decidió salir al ataque. «Monté un vídeo para enseñarlo a los asistentes, y aquello era una fiesta», explica. Había «peces gordos» de la industria, que habían participado en películas como Avatar o la saga de Star Wars: «Yo sabía quién era cada uno de ellos, me memoricé las caras de los participantes antes de ir, les enseñé mis trabajos, ellos me daban su opinión, y obtenía sus contactos, buscando una primera oportunidad laboral», relata.

De aquel encuentro salió la propuesta de un estudio, Minimo VFX, que le ofreció que les fuera a ver algún día. «Al cabo de uno o dos días piqué en la puerta y me recibió a uno de los propietarios, que había trabajado a El Señor de los Anillos, Harry Potter o Star Trek, y con 16 años empecé a hacer prácticas», relata.

Allí estuvo 4 años, tiempo en que participó en la producción de juegos de Star Wars o en la segunda cinta de Paddington trabajando en la simulación visual de los efectos que hacen la ropa, los músculos o el pelo de los personajes, ganando experiencia día a día. De allí saltó al prestigioso Leo Sánchez Studio: «Trabajé para DremWorks haciendo los personajes principales en Troll Hunters, en Over the Moon, el debut como director de Glen Keane, leyenda viva que participó en Aladdin, La Sirenita o Pocahontas, o en El limpiaparabrisas, que ganó el Óscar el año 2022 al mejor cortometraje de animación».

Posteriormente, se trasladó a Montpellier (Francia) para trabajar en la serie animada de Monstres, S.A. de Disney +, y con el estallido de la pandemia volvió a Sant Cugat, desde donde trabaja con un estudio de diseño 3D en casa lleno de referencias e inspiración.

De Sant Cugat en la gran pantalla

Un busto de la máscara del Batman que se enfundó George Clooney, una pequeña reproducción del Superman de los cómics de los años 90 o una máquina recreativa de Spider-man rodean el espacio, gobernado por tres pantallas y un teclado. «Desde aquí trabajo y he trabajado para un montón de proyectos, muchos están en marcha y no puedo hablar, y otros llegan este mismo año al público, como la cuarta película de Gru: mi villano favorito o la serie de Spider-man para Disney +», explica, una serie que a día de hoy tiene un título provisional, Friendly neighborhood Spider-man, y traducida de entrada como Spider-man: primer año.

También ha trabajado en la elaboración de los personajes del juego Clash Royal y ha sido responsable de la supervisión de la última cintematografia de League of Legends: «Se proyectó en pantalla gigante en el campeonato mundial de noviembre de 2023 en Seul, el anterior, de ahora hace 4 años, llegó a los 500 millones de visitas, y este vídeo va en camino», dice.

Tazzioli dice que nada le ha venido regalado, y que todo lo que se ha propuesto, lo ha conseguido. «Nunca me planteé que no me saldrían bien las cosas, ha sido un camino orgánico, tengo la suerte de que empecé joven, con la ventaja de llegar a los 23 años con una experiencia que por edad no tendría que tener, la frase de 'querer es poder' es cierta», asegura.

Al margen de los proyectos profesionales en que participa, Tazzioli ha convertido en afición crear sus propios proyectos, con la esperanza de que un día prosperen. Entre estos, figura un universo propio del personaje de Spider-man, imprimiendo su estilo en los personajes o los escenarios, muy creados de cero, y del cual espera poder hacer una animación a modo de demostración muy pronto.

«Aspiro un día a poder dirigir una película de animación o a crear a mi propio personaje», dice. Destaca, a más que la creación de proyectos propios, al margen de los comerciales le suponen un aprendizaje propio y le dan material de escaparate que hace que las productoras conozcan su trabajo y se interesen.

Al margen, se está formando en composición musical, con el objetivo de tener la capacidad de crear las propias melodías que acompañen las historias que crea sobre la pantalla, redondeando su capacidad creativa desde los diferentes ámbitos que intervienen en la producción de aventuras en digital.