Aragonès avisa Juntss que «mezclar» inmigración y seguridad «hace un mal favor al país y se aleja del catalanismo»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha referido a la cuestión migratoria y ha avisado Junts que «mezclar» inmigración y seguridad «hace un mal favor al país». «Mezclar inmigración y delincuencia es un error y se aleja de la larga tradición del catalanismo, que también Junts o anteriormente Convergencia había defendido, de aquel catalanismo integrador», ha puntualizado Aragonés en una entrevista dominical en La Vanguardia. «Por lo tanto, a nosotros no nos encontrarán con los discursos populistas que utilizan la inmigración para finalidades electorales», ha añadido el presidente de la Generalitat, que también ha abierto la puerta a devolver ser el candidato de ERC a las próximas elecciones en el Parlamento: «Tengo toda la energía y toda la fuerza para continuar».

«A los candidatos de ERC los decide el partido y, por lo tanto, los decidimos entre todos con los procedimientos establecidos. Yo no me saltaré estos procedimientos», ha querido matizar Aragonès, que ha reiterado que agotará la legislatura y convocará elecciones en febrero del 2025. «Hacía muchos años que en Cataluña no se aprobaban presupuestos un año tras el otro, de manera continuada, y que no tenemos una legislatura completa», ha recordado el presidente de la Generalitat, que sí ha lanzado un toque de atención al gobierno central por su estrategia de negociación. «Creo que el gobierno del Estado tendrá que reflexionar sobre cuáles son las dinámicas que favorecen y cuáles no», ha avisado Aragonès.

«Tenemos un planteamiento estratégico muy claro que no se base ni en tácticas ni en carreras del último momento», ha afirmado el presidente de la Generalitat y también coordinador nacional de ERC, en una crítica indirecta a Junts. «Tenemos una clara apuesta por la negociación, para la resolución del conflicto político, para poder culminarlo con el ejercicio de un referéndum», ha recalcado Aragonés, que igualmente ha aguado el apoyo a los presupuestos generales del Estado. «Esquerra no ha firmado ningún cheque en blanco. Como tampoco pediremos a nadie que firme un cheque en blanco por nuestro Gobierno. Nuestra voluntad es que haya unos buenos presupuestos en Cataluña y unos buenos presupuestos en el Estado», ha apuntado al presidente catalán.

«La ley de amnistía tiene que ser muy sólida, hay riesgo de boicot»

Finalmente, Aragonès se ha referido a la ley de amnistía y ha reclamado que sea «tan sólida como sea posible». «Hay enemigos de pasar del hecho de que este país pase de una situación de conflicto a una institución de debate, diálogo, negociación y poder encontrar acuerdos», ha señalado el presidente de la Generalitat. «I estos enemigos son mucho poderosos en España e intentarán boicotear la aplicación de la ley en su espíritu y en su forma», ha concluido Aragonès.