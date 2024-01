Roger Español devuelve la Cruz de Sant Jordi: «Tengo que encarar un juicio y quiero ir bien ligero»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Roger Español ha decidido devolver la Cruz de Sant Jordi que recibió en el 2018 de manos de Quim Torra «por su defensa del referéndum del 1 de octubre». «Tengo que encarar un juicio contra aquellos que nos vinieron a autonomizar por la fuerza y quiero ir bien ligero, sin cargas», ha afirmado Español, que perdió un ojo en la actuación policial del 1-O. «Siempre he creído que aquel día no sólo se votó a la pregunta en cuestión, sino que también se votaba una forma de hacer y un camino muy claro sobre como teníamos que llegar al objetivo. Ya no queda nada de aquel posicionamiento político valiente e insumiso», ha lamentado el manifestante independentista, que también critica una amnistía que deja la «violencia de estado» en «prácticamente nada».

«Esta amnistía que el independentismo ha priorizado deja la acusación al estado español por la violencia de estado de aquel día, prácticamente en nada. Una lucha que tenía que ser colectiva se ha convertido en una solución (o no) personal», ha lanzado Español en un hilo en X. «Desde mi punto de vista, la única utilidad práctica de aquel 1-O era el proceso judicial contra los policías del 'a por ellos', y así poder iniciar otros caminos jurídicos fuera de España para buscar justicia y reparación», ha recalcado el manifestante independentista, que a las elecciones generales de abril del 2019 se presentó dentro de la candidatura del Frente Republicano y fue candidato al Senado por Junts por Cataluña en la repetición de los comicios en noviembre.

«Al final, el orgullo de ostentar tal reconocimiento se ha visto superado por un peso que tengo que ir defendiendo y reclamando e capa y espada a aquellos que me la otorgaron. Ya no tiene sentido», ha continuado Español. «Hace dos meses que, después de haber dado muchas vueltas y con mucho pesar, decidí devolver la Cruz de Sant Jordi», ha precisado el manifestante independentista, que finalmente ha reprochado al Departamento de Cultura que «no responda a los correos».