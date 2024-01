Salud prevé unas 10.000 visitas a urgencias este martes por la epidemia de virus respiratorios

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El conseller de Salud, Manel Balcells, ha explicado este lunes que para este martes se esperan unas 10.000 visitas a las urgencias de los hospitales y centros de atención primaria a causa del pico de la epidemia de virus respiratorios como la gripe, la covid y el rinovirus. En una entrevista en TV-3, Balcells ha recordado que el “techo” de visitas a urgencias en otras ocasiones ha estado de 11.000 diarias, y ha asegurado que Cataluña no tiene ningún centro “colapsado”, como sí que tienen otras autonomías. También ha explicado que la obligación de la mascarilla en los centros sanitarios no se prevé ampliar de momento en otros espacios, pero lo ha recomendado para las personas con síntomas o vulnerables en espacios como el transporte público.

Balcells ha explicado que las urgencias en los hospitales han crecido los últimos días un 23% y en los centros de atención primaria un 30%. Donde más presión asistencial hay es donde no hay CUAP cerca, como pasa en Terrassa, donde ya se está tramitando un centro de este tipo. Así, asegura que el 60% de los que van al hospital estos días por virus respiratorios son de grado leve y podrían ser atendidos en la Primaria.

Ha admitido que ha habido esperas largas en algunos centros, sobre todo para las personas con síntomas leves, pero la situación está “estabilizada” en los hospitales. No obstante, cree que el fin de las vacaciones de los sanitarios y de las reuniones familiares donde se pueden transmitir muchos virus, hará que no se lleguen a colapsar los equipamientos sanitarios. Por eso, no cree que se lleguen a los 400 casos por cada 100.000 habitantes como se llegó antes de la pandemia, y ahora rondan los 150 casos.

También ha dicho que la huelga indefinida de las enfermeras no ha tenido mucho impacto en la atención, ya que el seguimiento no ha sido muy alto y los servicios mínimos han cubierto las necesidades básicas.

El conseller ha dicho que el pico de casos seguramente será a finales de esta semana o la que viene, con alguna posible “réplica” posterior. Por eso, ha justificado la obligación de llevar mascarilla a los centros sanitarios, para proteger a los profesionales y las personas vulnerables. También ha pedido “sentido común” a la población para quedarse en casa o no verse con personas vulnerables si tiene síntomas importantes.

Sobre la recuperación de las bajas automáticas, ha vuelto a recordar que eso depende del Estado y que el Govern lo pedirá en la reunión de este lunes por la mañana del Consejo Interterritorial de Sanidad.

Sobre el bajo nivel de vacunación de la población, ha dicho que la gente ya no ve tanto peligrosos los virus, después de la pandemia de covid, pero ha dicho que “todavía vale la pena vacunarse”, sobre todo a las personas vulnerables o mayores de 60 años. De hecho, ha dicho que dos tercios de los que ingresan estos días en los hospitales por virus respiratorios, no están vacunados. En este sentido, no ha descartado que se pueda vacunar sin cita previa, como ya hacen algunas comunidades, y ha anunciado que se hará más difusión.

Con respecto a otras cuestiones, ha reiterado que la petición principal del sindicato Enfermeras de Cataluña para desconvocar la huelga se tiene que tratar con el Estado, que es quien puede cambiar la calificación profesional de estos sanitarios. También ha dicho que el aumento de la calificación profesional tiene que venir acompañado de un incremento de la aportación económica del Estado a las autonomías.

Por eso, Balcells reclama más recursos del Estado y competencias en la especialización de los profesionales y la compra y precio de los fármacos, sobre todo los más innovadores y caros.

Sobre todas las reclamaciones del Govern al Estado, ha dicho que Cataluña quiere un “trato bilateral” con el gobierno español. Por eso, ha calificado de “mensaje político” el hecho de que en la reunión de este lunes con el Ministerio y el resto de autonomías no vaya él como conseller, sino la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas. La máxima representación institucional la reservan para el 2 de febrero, en una reunión del conseller con la ministra, Mónica García.

Por otra parte, ha explicado que la modificación de la ley del tabaco para prohibir fumar en las terrazas podría entrar al Parlament durante este primer trimestre, y espera contar con el consenso de los gremios de restauración, que, según él, ya se han recuperado de los efectos de la pandemia.

Por último, ha dado apoyo en la campaña de prevención de riesgos en la drogadicción promovida por la Federación de Casales de Jóvenes de Cataluña, con la llamada T-Drogas. Balcells ha recordado que es una campaña iniciada hace dos años y que ha dado sus frutos positivos.