Ministerio y comunidades no se ponen de acuerdo en la obligación de mascarillas en los centros sanitarios

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no han podido acordar este lunes la obligación de llevar mascarilla en los centros sanitarios, como han decidido hacer la Comunidad Valenciana y Cataluña, a causa del aumento de infecciones por virus respiratorios las últimas semanas. El ministerio apuesta por esta medida y quería tomar medidas iguales para todos los ciudadanos del Estado, pero de momento no será así. No obstante, dará cobertura legal en las autonomías que sí que obliguen a llevarlas. Aparte, se recomendará usarlas en los centros sociosanitarios y farmacias.

La reunión ha finalizado sin acuerdo y las comunidades enviarán, las próximas 48 horas, las alegaciones al documento presentado por el ministerio. Según el Ministerio, se ha hablado y reflexionado sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios y hospitales para proteger tanto pacientes como profesionales, como una medida efectiva, «de sentido común, avalada por la evidencia científica y bien recibida por la población».

Durante la reunión se han recogido algunas iniciativas de diferentes comunidades, como la ampliación de la recomendación del uso de la mascarilla en las farmacias y se ha acordado un plazo de 48 horas para seguir recibiendo aportaciones. También se ha planteado la necesidad de dar un apoyo jurídico a través de una declaración de actuación coordinada a todas aquellas comunidades de diferentes colores políticos que ya han introducido la mascarilla a sus sistemas sanitarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros de las comunidades autónomas, se han reunido este lunes por la mañana, de manera telemática, para analizar la epidemia de virus respiratorios que afecta la mayoría de los territorios. Se trata de la cuarta reunión desde que García llegó al Ministerio, el objetivo de la cual era analizar el incremento de los contagios por virus respiratorios y consensuar medidas iguales para todos los ciudadanos.