Experts comparan la situación de la gripe con la de 2018 y sitúan el pico entre finales de esta semana y la próxima

Expertos en infecciones respiratorias han avisado de que la situación sanitaria actual no puede compararse la vivida durante la pandemia de la covid. En una entrevista en Rac1, el investigador del BIOCOMSC, Enric Álvarez, ha dicho que los datos son similares a las del año 2018, con 80.000 o 85.000 diagnósticos semanales y ha vaticinado que el pico de contagios tendrá lugar entre finales de esta semana y la próxima. El jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, Robert Güerri, ha pedido no ser "catastrofistas" y ha remarcado que el momento es "complicado" pero no de "colapso". Con todo, ha defendido el uso de mascarilla en centros sanitarios y farmacias para proteger a los colectivos vulnerables: "No tendría que ser obligación, sino sentido común", ha apuntado.

Güerri ha dicho que el concepto de tridèmia para describir el actual episodio "queda corto" porque hay una confluencia de covid, gripe A y de otros virus respiratorios. Con todo, ha avisado de que “es la época del año en que pasa eso”. Ha recordado que “antes de que la covid existiera había inviernos muy malos” porque “en la época fría los virus respiratorios circulan más y tienen más incidencia en las personas vulnerables”. Aunque desde su punto de vista no se puede hablar de "colapso", porque todos los pacientes se atienden más tarde o más bien, sí que ha admitido que "ningún sistema está preparado para absorber estos picos enormes de demanda".

En este sentido, ha detallado que el virus que está impactando con más fuerza es el de la gripe A y ha avisado de que la gravedad de esta enfermedad no radica en la propia infección, sino en los efectos que tiene sobre estos colectivos más débiles: “Descompensa muchas otras enfermedades y hace que estas personas acaben hospitalizadas”, ha detallado Güerri.

También se ha referido a la vacunación y ha pedido que este segmento de la población se proteja. “El hecho de estar vacunado de la gripe y de la covid protege hacia formas más graves de estas enfermedades”, ha defendido. Así, ha lamentado que muchas personas hayan creído que con dos vacunas de la covid había lo suficiente y no había que ponerse la dosis de recuerdo. “la eficacia con el paso del tiempo se va perdiendo, sobre todo con personas más mayores, por lo tanto tienen más riesgo de hacer una infección más grave”.

El infectólogo del Hospital del Mar también se ha referido al clima de “cansancio” que arrastran los profesionales. Ha dicho que con este tipo de episodios tienden a revivir todo lo que pasó durante la pandemia. “lo han dado todo”, ha asegurado el médico que ha comentado que cuándo el año 2017 o 2018 se vivía un incremento de casos como el actual se sabía que duraría un tiempo concreto y pasaría, pero ahora lo que hacen este tipo de situaciones es “recordarles lo que llevan viviendo desde hace tres años”.

Respecto de la obligatoriedad de llevar mascarilla, ha considerado que se trata de una herramienta “útil” en entornos sanitarios y ha opinado que fue un error “renunciar tan alegremente”. Ha explicado que en el Hospital del Mar hace semanas que se tomó la decisión de recurrir a esta herramienta a la hora de interactuar con pacientes. Por esta razón, ha dicho que ve con buenos ojos que la medida se haga extensiva en todos los centro sanitarios. Además, ha opinado que en las farmacias también habría que utilizarla. “Se trata de ejercer una protección hacia las personas vulnerables”, ha señalado el Güerri que ha añadido que “no tendría que ser obligación, sino sentido común”.

Por su parte, el investigador del BIOCOMSC, Enric Álvarez, ha reconocido que la mascarilla no es una medida que se tenga que utilizar a nivel global porque no afecta a la transmisión de los virus a nivel poblacional, sino que está pensada para proteger a aquellas personas que tienen más probabilidades de contagiarse y desarrollar complicaciones.

Ha vaticinado que el pico de contagios tendrá lugar a finales de esta semana y principios de la próxima. Aunque ha considerado que la vuelta a la escuela y el trabajo puede hacer que los niveles elevados puedan mantenerse más tiempo, ha dejado claro que no habrá una nueva explosión de casos: “En tres semanas tendríamos que estar bajando”, ha asegurado.