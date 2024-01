Illa avisa a ERC desde Gandesa: no habrá «cambio de cromos» en la negociación de presupuestos

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha avisado este jueves ERC que no habrá "cambio de cromos" en la negociación de presupuestos. "Si alguien se lo piensa, se puede llevar un desengaño", ha dicho el líder del PSC desde Gandesa. Illa se ha mostrado dispuesto a negociar los presupuestos de la Generalitat del 2024 con ERC y Junts, pero siempre que antes los republicanos cumplan los compromisos que acordaron para las cuentas del 2023. "Me preocupa mucho el valor de la palabra y de la firma del presidente de la Generalitat", ha asegurado en relación con los incumplimientos que denuncian a los socialistas, y ha insistido en que si no se materializan no ha posibilitado de abrir una nueva negociación.

Illa ha valorado las declaraciones de la presidenta del Parlament, Anna Erra, que en una entrevista a la ACN ha instado a Aragonès a llegar a acuerdos con Junts y PSC, a la vez que ha pedido generosidad al presidente. El líder socialista ha comentado Aragonès "tiene que ser realista" en la negociación de las cuentas porque "es el gobierno más débil que ha tenido Cataluña en los últimos años". "No hay más camino que llegar a acuerdos", ha enfatizado.

En caso de que se inicien conversaciones, el PSC no excluye "a nadie". "Negociaremos en base el peso parlamentario que nos otorgaron los ciudadanos como primer partido de Cataluña", ha remarcado, y ha añadido que no tiene ningún inconveniente en que se añadan más formaciones, siempre que no haya "nada incompatible" con lo que consensúe el ejecutivo con los socialistas.

Respecto de la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la ley de amnistía en el Congreso, el líder del PSC ha expresado su "deseo y convicción" que el texto "llegará a buen puerto", hecho que permitirá en su opinión dar "un paso más a favor de la convivencia y la concordia". Illa también ha posicionado sobre la reunión que mantuvieron hace unos meses los populares con Junts: "no tengo ningún inconveniente", ha manifestado. Sin embargo, ha añadido: "constato una diferencia entre lo que el PP dice y lo que el PP hace".

En este sentido, ha destacado que cuando los socialistas se reúnen con otros partidos son "transparentes con los acuerdos" y que son para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. "Cuando veo lo que se traslada de las reuniones entre la derecha catalana y la derecha española veo que sólo hablan de repartirse el poder, no de la convivencia y la concordia", ha finalizado.