Detenido un ladrón que entró a robar en la rectoría de Roses y se acabó escondiendo en el lavabo

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un ladrón que entró a robar en la rectoría de Roses (Alt Empordà) y que se escondió en el lavabo para intentar que no lo pillaran. Los hechos pasaron el día 1 de enero alrededor de las siete de la tarde, según ha explicado el Diari de Girona (DdG). El mosén fue a quien avisó a a los Mossos cuando se encontró el individuo de 48 años y con antecedentes robando en la zona de la vivienda, a la planta de encima de la rectoría. En vez de huir, el hombre se encerró en el lavabo con el pestillo pasado para intentar que no lo encontraran. Cuando los agentes llegaron, el hombre no quiso salir y los policías tuvieron que forzar el pestillo.

Más tarde se comprobó que el ladrón había entrado a robar forzando dos puertas. Por todo ello quedó detenido por un delito de robo con fuerza.