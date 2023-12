Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Acción Climática ha avisado que la evidencia del cambio climático y la sequía que afecta a todo el territorio y también a las zonas esquiables, hacen muy «difícil» que los Juegos Olímpicos de Invierno «puedan celebrarse en unas latitudes como las de Catalunya» . Ha hablado la secretaria del departamento, Anna Barnadas, en una entrevista en Catalunya Ràdio: «Se trata de un proyecto que ya no estaba en primera línea y tenemos los informes necesarios para poner mucha precaución», ha apuntado.

Sin embargo, ha dejado claro que quien lidera el proyecto es Presidencia y que es esta consejeria la que tendrá la última palabra. Fuentes de Presidencia consultadas por ACN han recordado que hace un año y medio que no se mueve nada al respecto, ni desde el COE ni desde el Govern.

Barnadas ha señalado que la actual situación climática ha puesto a Catalunya ante una «realidad compleja» y ha remarcado que en las áreas que podrían acoger unos eventuales Juegos Olímpicos de Invierno no se prevén grandes nevadas.

Preguntada sobre los motivos que podrían llevar al Govern a retirar esta candidatura, ha recordado que se trata de un proyecto que depende de Presidencia. Sin embargo, ha afirmado que desde Acción Climática se ha trabajado con informes respecto a la disponibilidad de agua en estas zonas de Cataluña que han revelado que «con la escasez de este recurso en el país y también en las zonas esquiables, sería una recomendación importante».

Fuentes de Presidencia consultadas por la ACN han remarcado que no hay ninguna novedad al respecto. Han recordado que la candidatura en solitario se formalizó en julio de 2022 y que, desde entonces, ni el COE se ha pronunciado al respecto, ni el ejecutivo catalán ha hecho ningún otro movimiento.

Sin embargo, admitieron que las próximas ediciones de la cita deportiva ya están asignadas. Todo apunta a que en el 2030 la cita podría hacerse en los Alpes franceses, y en el 2034 en Salt Lake City, en Estados Unidos.

Neu artificial i aigua amb vaixells

Barnadas también se ha referido a la producción de nieve artificial en las pistas de esquí catalanas. Indicó que una vez terminado su uso, cuando se produce el deshielo, esta nieve se reincorpora a su ciclo natural y dijo que las unidades donde se realizan estas prácticas no se encuentran en situación de emergencia. Con todo, ha considerado que no da una imagen adecuada: «Habría que ser cuidadosos con este recurso que no es infinito», ha afirmado.

En otra orden de cosas, ha confirmado las palabras del director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, quien dijo que hasta junio no sería necesario llevar agua con barcos. «Tenemos la seguridad de que hasta junio, pese a que no llueva, nos podremos abastecer», ha insistido.

Asimismo, ha descartado el trasvase del Ebre como solución para afrontar la sequía y ha asegurado que «la resiliencia debe venir de otro lado». En esta línea, ha apostado por seguir trabajando para incrementar las reservas procedentes de la regeneración y la desalinización de cara al 2027.