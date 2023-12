La CUP Lleida denuncia administrativamente un concejal de Vox en la Paeria

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La CUP ha denunciado por la vía administrativa al concejal de Vox a la Concejalía de Lleida Josep Roca por una decena de publicaciones al perfil del edil en la red X. Desde la formación consideran que los mensajes publicados incitan al odio contra varios colectivos y atentan contra los derechos fundamentales de las personas por motivos de racismo, xenofobia, islamofobia, LGTBIfòbia o aporofobia. La denuncia se ha registrado en el Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación de la Generalitat de Catalunya. El grupo da este paso después de que la fiscalía provincial archivara la causa contra Roca por una publicación también en X en que hablaba "de abatir" a los Jordis.

En concreto, la CUP de Lleida ha puesto la denuncia vista la "impunidad en qué quería quedar la actuación" de Roca después de que la Fiscalía archivara la causa contra el concejal por la publicación que hizo en X sobre "abatir" a los Jordis, la cual borró después. Además, el grupo considera que la ciudad "no merece tener unos representantes que no respetan los derechos fundamentales" y lamentan que las publicaciones denunciadas proceden de un cargo electo y afectan "colectivos vulnerables". "No puede ser que los servidores públicos aticen el odio entre la ciudadanía", afirman desde la CUP.

Así, el grupo ha recopilado hasta 11 publicaciones al perfil de Roca en X, las cuales ha denunciado por la vía administrativa por una supuesta infracción de la Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación. Desde la CUP creen que hay que imponer una multa de entre 10.001 y 40.000 euros por cada una de las publicaciones, y con su grado máximo, teniendo en cuenta que ven intencionalidad, reiteración y daños morales.

Destacan el hecho de que las madres e hijos de una escuela pública de Lleida "fueron registrados sin consentimiento" y "se publicó su imagen al perfil de X del concejal, generando una situación de riesgo para los mismos al atizar el odio y la discriminación por el simple hecho de ser de origen árabe y religión musulmana". Desde la formación también han pedido al órgano instructor que tenga en cuenta los derechos de los niños y sus madres, dando audiencia al AFA y a la dirección del centro afectados.

Asimismo, añaden que si Roca no puede hacer frente a la multa que se le impusiera, la podría sustituir por trabajo no retribuido en actividades de utilidad pública con interés social y valor educativo, en tareas de reparación de los daños causados, en asistencia a las víctimas de discriminación o por la asistencia a cursos de formación en materia de igualdad de trato y no discriminación.