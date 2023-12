El PSC responde a Aragonés que la mesa de diálogo «no se tiene que limitar a un tema que divide» como el referéndum

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El PSC ha respondido a las declaraciones de Pere Aragonès en una entrevista a la ACN donde afirmaba que en la mesa de diálogo no se tenía que hablar ni la reforma de la financiación ni de un nuevo Estatuto, ya que no resolverían el conflicto político. La portavoz del PSC, Alicia Romero, ha dicho que la mesa "no se tiene que limitar a un tema que divide" como es el referéndum. "No nos gusta que el diálogo esté limitado ni condicionado", ha advertido al republicano y ha insistido en que se tiene que hablar "de todo lo que preocupa a los catalanes". También ha comentado que espera que el convenio por la B-40 se firme en "los próximos días" y ha recordado que los socialistas quedan a la espera de este proyecto y de la aprobación del PDU del Hard Rock antes de negociar los presupuestos.

Desde el Parlament, Romero ha avisado de que el miércoles el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la ley de carreteras para que la Generalitat se pueda hacer cargo de las obras de la Ronda Nord y desencallar este proyecto.

La portavoz ha destacado que tanto el Hard Rock como la B-40 "son temas muy importantes para negociar" las cuentas del próximo año. Romero ha lamentado que el Govern "no ha sido capaz de pactar un presupuesto en tiempo y forma" y se llega a 1 de enero con los presupuestos de este año prorrogados.

Romero insta Junts a trabajar "desde el diálogo y el acuerdo" en Madrid

La diputada socialista también se ha referido a Juntos después de que el partido avisara de que no aprobaría un decreto del gobierno de Sánchez porque consideraba que uno de los puntos podía poner en riesgo" la amnistía. El punto en cuestión permitiría a cualquier tribunal dejar suspendida una ley si esta se lleva al TJUE.

Romero ha señalado que este artículo "no es ninguna novedad" y que responde a una "obligación" que la Comisión Europea ha puesto para que España pueda cobrar una parte de los fondos europeos. La socialista ha dicho que espera que eso no genere ningún "problema" y que se siga trabajando desde el diálogo y el acuerdo".

Mesa de la sequía

El PSC ha configurado esta mañana una mesa de la sequía en el marco de las acciones del gobierno alternativo presidida por Salvador Illa. Según ha explicado la diputada Sílvia Paneque, este espacio se reunirá quincenalmente para evaluar las medidas del Govern para hacer frente a la sequía, como también para hacer propuestas "para poder mejorar".

Paneque ha remarcado la "necesaria colaboración" entre los entes locales y el Departamento de Acción Climática a la hora de emprender medidas y ha insistido en que quieren ser "prepositivos" con el Govern. "Es momento de ayudar", ha manifestado.