El Departamento de Cultura da apoyo a la incorporación del catalán en 19 videojuegos con 200.000 euros

El Departamento de Cultura dará apoyo a la incorporación del catalán en 19 videojuegos por un importe de 194.833 euros. Entre los videojuegos subvencionados hay educativos como ‘Niní aprende a contar’, del estudio Tangible Fun, dirigido a niños de 4 a 8 años; videojuegos de estudios independientes como ‘CLeM’, de Mango Protocolo; ‘Antro’ de Gatera Studio; ‘Forgotten Fragmentos’, de Binary Phoenix; ‘Soliloquy’ de Guillem Serra, o ‘The Old Man and his Cat’, de Playstark Games. Destacan también minijuegos o juegos de móvil proyectos más pequeños pero con un gran impacto potencial como ‘Endless Siege’, ‘Basket Champs’ o ‘Longest Word’. Las ayudas se podrán destinar a gastos de traducción, corrección, localización, doblaje y subtitulación.

También recibirán apoyo el proyecto de doblaje del videojuego ‘Curse of the Sea Ratos’, de Petoons Studio, que ya tenía la interfaz y los textos en catalán, pero que ahora, además, incorporará las voces; ‘3 Minutas tono Midnight’, de Scarecrow Studio, una aventura cómica gráfica con mucho texto; la reedición del videojuego ‘PC Fútbol’, muy popular en los 90, y que ahora los desarrolladores Una partida más volverán a editar; ‘Land of Goals’ hecho a partir de una alianza entre La Liga, Puerto Aventura i Kosmos, y, finalmente, el proyecto ‘Map of History’, de la empresa Crowtec, que es un videojuego de realidad aumentada que se jugará en ciudades concretas a partir de la geolocalización de los jugadores.

Ya se ha publicado la resolución definitiva de los proyectos subvencionados a través de la línea de subvenciones para la incorporación de la lengua catalana, una convocatoria a la cual se han presentado 20 proyectos de 13 solicitantes.

La nueva línea de ayudas promueve la incorporación de la lengua catalana en videojuegos, en contenidos descargables de videojuegos DLC (downloadable contento), en interfaces de consolas de videojuegos y en plataformas de distribución de videojuegos. En cambio, quedan excluidos videojuegos de apuestas, videojuegos con contenidos pornográficos y los que hagan apología de la violencia contra colectivos vulnerables, del racismo o de violencias machistas y LGTBI-fòbiques.

Esta línea va dirigida a empresas privadas, que podrán destinar estas ayudas a gastos de traducción, corrección, localización, doblaje y subtitulación. Hasta el 2022 se daba apoyo a la incorporación de la lengua catalana en los videojuegos a través de una línea para productos tecnológicos. En el marco de esta línea, el año pasado ya se subvencionaron 8 proyectos para la incorporación del catalán en videojuegos, con un importe de 174.980 euros.

Presencia limitada

El catalán tiene una presencia limitada en el ámbito de los videojuegos. Con respecto a la oferta, los 10 videojuegos más vendidos al Estado no tienen versión en catalán, pero se calcula que de los videojuegos producidos en Cataluña, más del 50% disponen de versión catalana y, en el caso de los producidos al Estado, más del 25%. En cuanto al consumo, según la Encuesta de participación cultural a Cataluña 2022, un 5,3% de las personas que han jugado a videojuegos en Cataluña lo han hecho también en catalán.

La Secretaría de Política Lingüística ha catalogado más de 165 juegos plenamente operativos en catalán en la base de datos VDJOC, un instrumento que permite difundirlos y favorecer el uso.