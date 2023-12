Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario del sindicato Profesores de Secundària, Xavier Massó, ha recriminado este domingo a la consejera de Educación, Anna Simó, que se inhiba sobre los móviles en los institutos y ha pedido prohibirlos, al menos en el aula. «¿Eso qué es? Eso es un guirigay. El departamento no se puede inhibir en eso, lo que tendría que hacer es prohibirlo de una vez», ha exclamado a RAC1 Massó, que ha acusado Educación de no «atreverse a decidir». A su parecer, dejar la decisión en manos de los institutos «creará más problemas de los que hay», porque puede haber un centro que lo prohíba y lo del lado no lo haga.

Massó ha defendido que el móvil «distorsiona» el trabajo en la clase, «se utiliza por cosas que no tienen nada que ver con lo que se está explicando» y por lo tanto al aula «no pinta nada». Lo que se tiene que hacer es prestar atención a las explicaciones en lugar de estar con el móvil. Es que es tan evidente que incluso el debate sobre si se tiene que llevar o no el móvil es relativamente absurdo», ha recibido. Con respecto al patio, ha reconocido que no tiene una posición tan clara, porque es la forma que tienen los chicos de comunicarse ahora.

«El departamento tiene una serie de responsabilidades como máxima autoridad educativa, y este es un tema sobre el cual se tiene que pronunciar», ha insistido.

Con respecto a los resultados del informe PISA, Masó ha considerado «una vileza» apelar a la falta de formación de los docentes cuando el modelo educativo actual, ha dicho, «lo que proscribe es la impartición de contenidos». A su parecer, el problema es el modelo actual, que empieza con la LOGSE y sus tesis sobre «el trabajo por proyectos, que enseñar no es importante, que si los saberes competenciales, que no hay que saber el por qué sino el qué». Esta ley, ha continuado, «trivializa la transmisión de conocimientos», y por eso hay estudiantes que pasan de curso con cinco asignaturas suspendidas.