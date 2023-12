Enfermeras de Cataluña acusa a Balcells de «maquillar» las cifras y «echar pelotas fuera» para no mejorar condiciones

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El sindicato Enfermeras de Cataluña ha acusado este sábado el consejero de Salud, Manel Balcells, de «maquillar» las cifras cuando habla de salarios y «echar pelotas fuera» apuntando hacia el Estado para no mejorar las condiciones del colectivo de enfermeras. «No se trata de esperar y simplemente de depender del gobierno español para las mejoras. ¡Reconozca, en sus competencias, los derechos de las enfermeras catalanas y aplíquelos ya!», ha exclamado en la carta Octavi Rodríguez, secretario de Organización del sindicato, que ha constatado la «falta de reconocimiento del valor de las enfermeras al sistema de salud catalán» por parte de Salud.

Rodríguez ha recriminado al consejero que el departamento haya difundido información sobre los salarios de las enfermeras y «lo haya presentado como un aumento salarial significativo» y ha avisado de que eso «no se corresponde con la realidad». «De manera deliberada, está maquillando las cifras, salen en sus medios unas cifras que ninguna enfermera de Cataluña reconoce», ha lanzado.

En este sentido, ha advertido que la «constante falta de consideración cabe a la profesión mayoritaria» y también el uso de dinero público «para pagar una campaña de limpieza de cara a muchos medios y una rueda de prensa que menosprecia al colectivo todavía más» está afectando «gravemente» a la confianza de las enfermeras hacia el consejero y hacia el Gobierno.

«Nosotros no hemos venido aquí a jugar. No hemos venido a llorar. Hemos venido a exigir cambios que mejoren la vida de las personas y también las de las enfermeras. ¡Porque no podamos más, estamos agotadas y al límite, las enfermeras decimos basta!», ha insistido.

«Malvivir» para obtener un salario digno

El sindicato recrimina al consejero que pretenda que las enfermeras tengan que «malvivir sin disfrutar de una vida personal ni tener posibilidades de conciliación familiar» para obtener un salario digno. El colectivo, ha continuado, exige que se le pague por el valor que tiene y por lo que aporta.

Ha cargado contra Salud para perpetuar el sistema de Dirección por Objetivos para conseguir un aumento salarial, así como para aceptar «un incremento económico irrisorio» en los salarios. «Eso sí, se inventan complementos económicos anuales a cambio de trabajar más, como el nuevo plus de especial dedicación que contempla la cobertura voluntaria de los domingos», ha añadido.

En este sentido, ha criticado que se siga considerando a las enfermeras como diplomadas sanitarias y todo que hace años que son graduadas. «No esquive la responsabilidad, Usted tiene competencias para aplicar la retribución correspondiente», ha lanzado.

Rodríguez también acusa a Balcells de no contemplar ningún incremento económico que reconozca la adquisición de nuevas competencias en todos los ámbitos de actuación, y de seguir sin reconocer las especialidades enfermeras, con la creación de categorías profesionales y la retribución correspondiente. En este sentido, ha subrayado que «desprecia las comadronas», que son enfermeras especialistas que no reciben el complemento de homologación SISCAT.

Agravio con respecto a los médicos

Igualmente, ha lamentado que se mantenga una limitación «injusta» del complemento de exclusividad sólo para los médicos, y que no se reconozcan los excesos de contingente en la atención primaria, ni tampoco las enfermeras referentes en este ámbito, que asumen tareas de coordinación sin cobrar más.

La carta, que es extensa, recrimina al consejero que haya intentado reducir a las enfermeras «a una profesión minoritaria y silenciada», y carga contra Balcells para «echar pelotas fuera» desviando la atención hacia la categoría A1. «Le pedimos que exija a la ministra de Sanidad la modificación de la categoría A1 y, al mismo tiempo, que Usted realice los mecanismos necesarios en Cataluña por este reconocimiento profesional y económico», ha exigido.

Según Rodríguez, Balcells y Pere Aragonès tienen la responsabilidad de actuar ahora, y ha pedido que no sigan insultando la inteligencia» de las enfermeras con expresiones como «lo estudiaremos, poco a poco, haremos comisiones, lo solicitaremos o haremos el diagnóstico». «El diagnóstico ya está más que hecho, ahora necesitamos la voluntad política y la acción concreta», ha concluido.