El TSJ de la Comunidad Valenciana rechaza investigar a Mazón por la gestión de la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación del Congreso

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por la gestión de la dana. El tribunal no aprecia en la exposición razonada que la instructora planteó un «fundamento sólido y objetivo» que muestre que los hechos descritos «revisten carácter de delito».

El pleno del alto tribunal ha descartado abrir una causa contra Mazón por unanimidad de sus cinco miembros. Según ellos, el expresidente no tenía una «posición de garante», porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia. La jueza que investiga la gestión de la dana elevó una exposición razonada contra Mazón, que está aforado porque mantiene la acta de diputado en las Corts valencianas.

Aunque el TSJ admite la necesidad de las víctimas de «obtener justicia y reparación», añade que sólo puede analizar la responsabilidad de Mazón «desde una perspectiva jurídico-penal» y no moral o política.

Los magistrados tampoco ven elementos que acrediten la participación de Mazón en el envío del mensaje Es-Alert.