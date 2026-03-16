Un experto revela la clave para pagar menos en la Declaración de la Renta

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Con la campaña de la Declaración de la Renta 2025/26 a punto de iniciarse, muchos contribuyentes buscan fórmulas para reducir los impuestos a pagar y aliviar su carga fiscal. En este contexto, el abogado Andrés Millán, conocido en las redes sociales como @lawtips, ha compartido una estrategia que puede marcar la diferencia entre pagar un 34% o sólo un 1% de los impuestos en determinados casos.

Según Millán, una de las herramientas más efectivas es realizar donaciones a familiares directos. «Hacer donaciones es una de las mejores formas de pagar menos impuestos», asegura. En estas operaciones, el donante tiene que tributar en el IRPF por la diferencia entre el precio de adquisición y el valor actual del bien, mientras que el receptor tiene que satisfacer el impuesto de sucesiones y donaciones. Aunque teóricamente este último impuesto puede ser elevado, en la práctica, cuando se trata de padres e hijos, está muy bonificado a la mayoría de comunidades autónomas. Así, una cuota que podría llegar al 34% se puede reducir «vuelvo al 1% o incluso menos».

Millán advierte, sin embargo, que este sistema no funciona igual con otros activos como los fondos de inversión. «Si das un fondo de inversión, se genera una ganancia patrimonial para quién la entrega», explica. Por ejemplo, si un fondo costó 500.000 euros y actualmente vale un millón, el hijo receptor pagará muy poco por el impuesto de sucesiones, pero el donante tendrá que tributar por la diferencia de 500.000 euros al IRPF, con un coste aproximado de 125.000 euros según las tarifas medias.

El abogado destaca que hay una manera de reducir esta carga: heredar el activo. En este caso, el causante no tributa por la ganancia patrimonial, y el heredero sólo paga el impuesto correspondiente, que puede situarse entre el 0% y el 1% según la comunidad. Además, el valor de adquisición se reinicia para el nuevo titular: si el fondo vale un millón en herencia, este será el punto de partida fiscal, y futuras ganancias sólo tributarán sobre las plusvalías que se generen desde este momento. «Eso es la ley: se reinicia el valor del fondo con cada persona que lo hereda», concluye Millán.

Este enfoque muestra como una correcta planificación fiscal y el uso de las figuras legales de donación y sucesión pueden suponer un ahorro considerable, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y el encarecimiento constante de la vida, donde optimizar la Declaración de la Renta ocurre una prioridad para muchas familias.