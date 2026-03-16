La DGT cambia las normas y revela cómo será el nuevo examen teórico: causará muchos suspensos

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una transformación del examen teórico de conducir que supondrá un cambio significativo en la manera como los aspirantes afrontan la prueba. La iniciativa busca acercar el test teórico a situaciones reales de circulación, sustituyendo parte de las preguntas de opción múltiple por escenas grabadas en vídeo que permitan evaluar la capacidad de reacción del futuro conductor ante contextos reales de tráfico.

Hasta ahora, la preparación del examen se centraba principalmente en memorizar cuestionarios con respuestas tipos A, B, C o D. Este sistema permitía a muchos estudiantes superar la prueba después de repetir tests similares varias veces. No obstante, el nuevo modelo quiere ir más allá de la memorización mecánica y comprobar si el candidato es capaz de interpretar correctamente lo que pasa en la carretera y tomar decisiones adecuadas en tiempo real.

En este sentido, el cambio introduce vídeos que representan diferentes escenarios: intersecciones, adelantamientos, la presencia de peatones y bicicletas, así como condiciones adversas de circulación. Después de visionar la escena, el aspirante tendrá que analizar la situación y determinar cuál es la actuación correcta según la normativa. Eso supone un salto cualitativo con respecto al modelo anterior, ya que se exige una comprensión activa del tráfico y la capacidad de reaccionar delante múltiples factores al mismo tiempo.

El nuevo examen da protagonismo a habilidades que antes quedaban en segundo plano: la anticipación, la percepción del riesgo y la interpretación del entorno pasan a ser elementos clave. Los candidatos tendrán que combinar la información visual con el conocimiento teórico para aplicar la normativa de manera efectiva, en lugar de recurrir sólo a respuestas aprendidas de memoria. Eso permitirá medir la capacidad real de conducción y preparar mejor los nuevos conductores para situaciones reales en la carretera.

Las autoescuelas ya han alertado de que memorizar respuestas no garantiza que los alumnos entiendan las normas ni que sepan aplicarlas correctamente. Con el nuevo sistema de vídeos, la prueba exigirá una comprensión profunda del tráfico, incluyendo elementos como señales, comportamiento de vehículos y peatones, condiciones de visibilidad o circunstancias climatológicas adversas. La combinación de factores hace que cada escena sea más compleja que una pregunta convencional, hecho que puede traducirse en un aumento del número de suspendidos.

Además, el objetivo principal de la DGT es reforzar la formación real de los conductores desde la fase teórica, garantizando que aquellos que obtengan el permiso no sólo conozcan la normativa, sino que también sean capaces de identificar riesgos y reaccionar correctamente ante situaciones cotidianas. De esta manera, el examen deja de centrarse únicamente en la memoria y pone el énfasis en la comprensión y la toma de decisiones en tiempo real.

En definitiva, este cambio pretende formar conductores más preparados y conscientes de lo que implica circular por carreteras y ciudades, con un enfoque que combina teoría y práctica en un entorno seguro. Los expertos advierten que los aspirantes tendrán que dedicar más tiempo a la formación y a los ejercicios prácticos con vídeos para lindar con garantías el nuevo examen teórico, que se prevé que suponga un incremento notable de los suspensos y un mejor nivel de preparación de los conductores a largo plazo.