Los servicios mínimos para la huelga educativa fijan un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO

La Generalitat ha decretado los servicios mínimos para la huelga educativa de la próxima semana. Así, tiene que haber un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO, y una persona del equipo directivo por centro. En el caso de los centros de educación especial tiene que estar la mitad de la plantilla y en las guarderías el 33%.

Con respecto a la monitorización de comedor, servicio de cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales para garantizar el ocio, también tiene que estar la mitad del personal. Para el complejo educativo de Tarragona, se ha decretado la mitad del personal de comedor y cocina, una persona de mantenimiento por turno y el servicio habitual en enfermería, vigilancia y el turno de noche de los tutores.

La dirección de los centros, una vez escuchado el Comité de Huelga, tiene que determinar el personal «estrictamente necesario» para el funcionamiento de estos servicios mínimos, según concreta el edicto publicado por el Departament de Treball. El texto añade que los servicios mínimos los tiene que prestar, preferentemente, si está, el personal que no ejerza el derecho a huelga.

La huelga está convocada para toda la semana, de lunes a jueves de manera territorializada y viernes en toda Cataluña. Según la publicación, la convocatoria de huelga afecta todo el personal funcionario y laboral docente, el personal laboral de los centros públicos y concertados, y el personal de ocio educativo.