La segunda mujer que denunció Errejón por una presunta agresión sexual no ratifica los hechos en el juzgado

La segunda mujer que presentó una denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual con penetración no ha ratificado los hechos ante el juez, tal como ha adelantado The Objective y ha confirmado a ACN el abogado de la denunciante, Alfredo Arrién. El letrado explica que la presunta víctima «tiene miedo de que se revele su identidad» y que por eso no se personó en el juzgado para certificar la denuncia presentada el pasado martes 24 de febrero.

Arrién explica que eso lleva al archivamiento provisional de la causa, pero que la denunciante se podrá retractar hasta que prescriban los hechos. Si lo hace, se reabriría inmediatamente la causa. La denunciante es una persona de reconocida notoriedad pública y quiere mantenerse en el anonimato.

En la denuncia presentada, la mujer explica que el pasado 16 de octubre de 2021 el exportavoz de Sumar en el Congreso la agredió sexualmente a pesar de su oposición activa. Los dos habían consumido alcohol y accedieron al lavabo de un local, donde el político, según la denuncia, le insistió para que le practicara una felación. «En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína accedí de manera renuente», dice el escrito.

Según su relato, se marcharon del lugar y fueron a casa de Errejón en un vehículo de un amigo suyo. En el trayecto, dice la denuncia, el político empezó a introducirle los dedos en vagina sin su consentimiento. Ella expresó su negativa e intentando apartarse, produciéndose un «forcejeo». «Errejón persistió en su conducta, intentando penetrarme a pesar de mi oposición activa», dice el escrito.

Ya en su domicilio, según la denuncia, «la sujetó por el cuello, la colocó de espalda y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento». También le dijo frases como «si gritas será peor».