Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Con el elevado precio de los carburantes, muchos conductores buscan maneras de ahorrar combustible en el día a día. En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha difundido varias recomendaciones que pueden ayudar a reducir el consumo de gasolina y que, según sus cálculos, podrían permitir un ahorro anual de hasta 500 euros.

Según la DGT, entre el 30% y el 50% del consumo de combustible depende directamente de la manera de conducir. Por eso, aplicar algunos hábitos sencillos puede marcar una diferencia importante tanto en el gasto como en las emisiones del vehículo.

Mantener la presión correcta de los neumáticos

Uno de los aspectos más importantes es circular con la presión adecuada a los neumáticos. Conducir con una presión inferior a la recomendada por el fabricante puede aumentar el consumo de combustible.

Además, también acelera el desgaste de los neumáticos. En viajes largos o cuando el vehículo va muy cargado, es recomendable ajustar la presión siguiendo las indicaciones del fabricante, que habitualmente se encuentran en la tapa del depósito o al marco de la puerta.

Conducir con marchas largas

Otra manera de ahorrar combustible es utilizar marchas largas siempre que sea posible, incluso dentro de la ciudad. Los motores actuales permiten circular a bajas revoluciones sin problemas, por lo cual no es necesario alargar demasiado las marchas cortas. Como referencia, la DGT indica que antes de llegar a los 50 km/h ya se podría circular en cuarta o incluso en quinta marcha.

Conducción suave y anticipativa

La DGT también recomienda mantener una velocidad moderada y constante, evitando aceleraciones y frenazos bruscos. Respetar la distancia de seguridad ayuda a conducir con más fluidez y a anticipar situaciones de tráfico. Por ejemplo, si se detecta un vehículo más lento en frente, es preferible dejar de acelerar con tiempo y aprovechar la inercia del coche para reducir la velocidad sin consumir combustible.

Tener en cuenta la aerodinámica del vehículo

La aerodinámica también influye en el consumo. El uso del aire acondicionado puede incrementar el gasto de combustible entre un 10% y un 20%, pero circular con las ventanas bajadas también puede aumentar el consumo porque altera la aerodinámica del vehículo. Si hay que transportar equipaje extra, es preferible utilizar portaequipajes cerrados y con formas aerodinámicas para reducir el impacto en el consumo.