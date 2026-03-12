La Seguridad Social cambia las normas y da la mejor noticia a los futuros jubilados: cobrarán más

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Seguridad Social ha introducido cambios que pueden beneficiar a los trabajadores que decidan alargar su vida laboral más allá de la edad de jubilación. Con estas nuevas medidas, los futuros jubilados podrán incrementar el importe de su pensión si optan por seguir trabajando algunos años más.

Actualmente, en el 2026 la edad ordinaria de jubilación está fijada en 65 años para las personas que hayan cotizado al menos 38 años y tres meses en la Seguridad Social. En el caso de tener un periodo de cotización inferior, la edad de jubilación se establece en 66 años y diez meses. Una vez alcanzada esta edad, los trabajadores pueden optar por la jubilación demorada, una fórmula que permite seguir trabajando a cambio de un incentivo económico.

Este incentivo consiste en un aumento del 4% en la cuantía de la pensión por cada año completo trabajado después de la edad legal de jubilación. Así, por ejemplo, si una persona podría jubilarse a los 65 años pero decide hacerlo a los 66, su pensión será un 4% más elevada. Además, desde el 1 de abril del año pasado, a partir del segundo año de demora también se tienen en cuenta periodos superiores a seis meses e inferiores a un año, que pueden suponer un incremento adicional del 2%.

En el momento de solicitar la pensión, el trabajador puede escoger el tipo de incentivo que prefiere. Si no se indica ninguna opción, se aplicará automáticamente el aumento porcentual de la pensión. Sin embargo, también existe la alternativa de recibir una cantidad única en el momento de jubilarse.

En este caso, la compensación puede situarse aproximadamente entre los 5.000 y los 12.000 euros, dependiendo de los años cotizados al llegar a la edad de jubilación. Además, hay una tercera opción que combina los dos sistemas: un incremento del 4% por cada año completo trabajado después de la edad legal de jubilación y, al mismo tiempo, una cantidad económica por cada año adicional cotizado. Con estas fórmulas, el objetivo es incentivar que los trabajadores que lo quieran puedan prolongar su carrera laboral.