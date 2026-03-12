Rumores desmentidos: Sale a la luz el origen real de los plátanos de Mercadona

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Los clientes de Mercadona ya saben de dónde provienen muchos de los plátanos que encuentran habitualmente en sus supermercados. La cadena valenciana ha confirmado que gran parte de este producto llega desde las Islas Canarias, una procedencia muy valorada por los consumidores por su sabor y calidad.

El plátano es una de las frutas más consumidas durante todo el año gracias al hecho de que se produce en zonas de clima cálido y tropical, cosa que permite mantener la disponibilidad constante en los supermercados. Sin embargo, su presencia es especialmente abundante entre los meses de julio y noviembre. En España, el producto más reconocido es el que procede de las Canarias, especialmente de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Durante la temporada de 2025, Mercadona adquirió un total de 70 millones de kilos de plátano procedente del archipiélago canario. Según la compañía, esta cifra refleja la colaboración estrecha que mantiene con el sector agrario de las islas con el objetivo de ofrecer productos de gran calidad a todos sus establecimientos repartidos por el Estado.

Además del plátano de Canarias, la cadena también trabaja con varios proveedores especializados en el sector agrícola. En algunos casos, estos disponen de centros de maduración propios, hecho que facilita la gestión logística y permite que la fruta llegue a los supermercados en su punto óptimo de consumo.

Las condiciones naturales del archipiélago canario y los estándares de producción han convertido el plátano de Canarias en el principal proveedor. Este producto es especialmente reconocido por su sabor característico y por sus propiedades nutricionales, factores que explican su gran demanda entre los consumidores y el aumento constante de envíos hacia la península.