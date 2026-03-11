Trump vuelve a amenazar con cortar el comercio con España porque «no coopera»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con cortar el comercio con España por la postura del gobierno de Pedro Sánchez ante los ataques de los EE.UU. e Israel en Irán. En declaraciones en la prensa poco antes de subir al Air Force One, el avión presidencial, el republicano ha reiterado que España no coopera en defensa.

«Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección y no quieren pagar lo que los toca», ha insistido Trump, que esgrime hace semanas el malestar porque Sánchez no quiere destinar el 5% del PIB a comprar armamento tal como sí han aceptado otros socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ha remachado, nuevamente, que el pueblo español es «fantástico» pero sus líderes «no tanto».