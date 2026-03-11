No te lo creerás: Este es el plan que tienen las gasolineras para bajar el precio del carburante

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El encarecimiento de la gasolina y el diésel durante las últimas semanas ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre cómo reducir el precio de los carburantes. Ante esta situación, el sector de las estaciones de servicio ha planteado al Gobierno español un conjunto de medidas fiscales que, según sus cálculos, podrían abaratar el precio del combustible hasta 37 céntimos por litro.

La propuesta llega de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que asegura que el aumento de los precios está afectando tanto a los conductores como a muchas empresas que dependen del transporte. Según los datos que maneja la organización, desde el 28 de febrero la gasolina se ha encarecido aproximadamente un 7%, mientras que el diésel lo ha hecho cerca de un 13%. Además, afirman que el coste de aprovisionamiento para las estaciones de servicio ha aumentado todavía más: un 18,5% en el caso de la gasolina y hasta un 47,5% en el diésel.

Para intentar reducir el precio final que pagan los consumidores, el sector propone dos medidas concretas. La primera sería reducir el IVA de los carburantes del 21% actual al 10%. Según sus cálculos, esta rebaja fiscal permitiría abaratar el litro de combustible en unos 15 céntimos de manera inmediata.

La segunda propuesta consiste en aplicar una reducción temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos. En el caso del diésel, plantean una rebaja del 50% de este impuesto, que podría suponer una disminución de unos 22 céntimos por litro. Para la gasolina, la propuesta es reducirlo aproximadamente un 40%, con un impacto similar en el precio final.

Desde la patronal consideran que estas medidas serían más eficaces que repetir la bonificación directa de 20 céntimos por litro aplicada en el 2022. Según explican, aquel sistema generó complicaciones administrativas y obligó muchas estaciones de servicio, mayoritariamente pequeñas empresas, a adelantar el dinero del descuento mientras esperaban el reembolso de la Administración.

El sector defiende que estas reducciones fiscales tendrían que ser temporales, al menos hasta que el precio internacional del petróleo vuelva a niveles previos a la actual escalada, marcada en parte por las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio. Mientras tanto, alertan de que el encarecimiento del combustible sigue teniendo un impacto directo en el transporte y en la economía de millones de conductores.