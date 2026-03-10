El secretario de Defensa de los EE.UU. avisa de que este martes será «el día más intenso» de los ataques a Irán

El secretario de Defensa de los EE.UU., Pete Hegseth, ha avisado de que este martes será «el día más intenso» de los ataques a Irán, después de 10 días de guerra. «No cederemos hasta que el enemigo sea totalmente derrotado», ha advertido. En una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth ha asegurado que el ejército norteamericano está chafando el régimen iraní de manera implacable.

De hecho, ha afirmado que Irán está sol y perdiendo estrepitosamente, y que su ejército se está degradando sistemáticamente. También ha descartado que la operación se acabe alargando tanto como la guerra del Irak del 2003, ya que dice que el presidente Donald Trump no lo permitirá. «Esta operación no es interminable. La misión es clara y la estamos ejecutando con precisión».

El secretario de Defensa ha recalcado que la operación en Irán, denominada 'Furia Épica', tiene tres objetivos principales. Por una parte, destruir los arsenales militares iraníes, las lanzadoras y la base industrial que permite fabricarles. Por otra parte, quieren neutralizar la marina iraní y su capacidad de operar el golfo Pérsico y de amenazar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Y por último buscan impedir de forma permanente que el país persa pueda desarrollar armas nucleares.

Según los EE.UU., en las últimas 24 horas, Irán «ha disparado la menor cantidad de misiles que ha estado capaz de disparar hasta el día de hoy». En cambio, las fuerzas norteamericanas, según Hegseth, han atacado más de 5.000 objetivos desde el inicio de la guerra, incluidos lanzadores de misiles, depósitos de armamento, centros de mando y fábricas de drones. Además, ha afirmado que han destruido o neutralizado más de 50 embarcaciones iraníes.

«Estamos ganando de forma decisiva y con una eficiencia brutal. No relajaremos la presión hasta que el enemigo sea derrotado y la amenaza nuclear haya desaparecido», ha dejado claro.