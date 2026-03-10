Mercadona cierra 2025 con unos beneficios récord de 1.729 millones de euros, un 24,9% más que el año anterior

Mercadona gana 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9% más en un año calificado como histórico por el presidente y principal accionista de la compañía Juan Roig, La cadena de supermercados con más trabajadores en España ha seguido pulverizando el total de ventas con 41.900 millones facturados, un 8% más que el año anterior, que también había sido récord.

De esta manera, el grupo que representa un 3,1% del empleo en el Estado ha superado la barrera de los 40.000 millones de euros en ventas por primera vez en su historia. De cara a 2026, la empresa se plantea «consolidar los mismos beneficios que el 2026 que han sido espectaculares», según ha dicho Roig en la rueda de prensa de resultados.