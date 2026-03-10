ECONOMÍA
Mercadona cierra 2025 con unos beneficios récord de 1.729 millones de euros, un 24,9% más que el año anterior
La cadena de supermercados supera por primera vez la barrera de los 40.000 millones de euros en facturación
Mercadona gana 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9% más en un año calificado como histórico por el presidente y principal accionista de la compañía Juan Roig, La cadena de supermercados con más trabajadores en España ha seguido pulverizando el total de ventas con 41.900 millones facturados, un 8% más que el año anterior, que también había sido récord.
De esta manera, el grupo que representa un 3,1% del empleo en el Estado ha superado la barrera de los 40.000 millones de euros en ventas por primera vez en su historia. De cara a 2026, la empresa se plantea «consolidar los mismos beneficios que el 2026 que han sido espectaculares», según ha dicho Roig en la rueda de prensa de resultados.