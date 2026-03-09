Los países del G7 han asegurado que están «preparados» para adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto de la guerra en el Oriente Medio sobre los mercados energéticos, incluyendo la liberación de reservas de petróleo estratégicas.

Así lo han afirmado en un comunicado los ministros de Finanzas del Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, después de mantener este lunes una reunión telemática para abordar el conflicto y su impacto en la estabilidad de la región, las condiciones económicas mundiales y los mercados financieros. En el texto, subrayan la importancia de mantener rutas comerciales seguras y afirman que «seguirán vigilando de cerca la situación y la evolución de los mercados energéticos».

«Nos reuniremos cuando sea necesario para intercambiar información y coordinar acciones dentro del G7 y con los socios internacionales. Estamos preparados para adoptar las medidas necesarias, incluso para dar apoyo al suministro mundial de energía, como la liberación de reservas estratégicas», han indicado.

«Todavía no estamos en este punto. Lo que hemos acordado es utilizar todas las herramientas necesarias, si hiciera falta, para estabilizar el mercado, incluyendo la posible liberación de reservas estratégicas», ha dicho a su llegada a la reunión del Eurogrupo que se ha celebrado este lunes en Bruselas el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

El francés ha afirmado que el G7 seguirá trabajando los próximos días junto con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y ha asegurado que hoy por hoy no existe ningún problema de suministro de petróleo o gas, ni en Europa ni en los Estados Unidos.

«Estamos monitorando de cerca como podemos estabilizar el mercado y, repito, estudiaremos todas las medidas, incluida, si hiciera falta, la liberación de reservas estratégicas,» ha insistido. Lescure también ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha insistido en que los socios del G7 se están coordinando ante los efectos de la guerra del Oriente Medio sobre los mercados energéticos globales.