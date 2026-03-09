Cuerpo dice que la guerra de Irán tiene «efectos tangibles» para los ciudadanos, pero pide tiempo para evaluar la situación

El ministro de Economía del gobierno español, Carlos Cuerpo, dice que la guerra de Irán ya tiene «efectos intangibles» para los ciudadanos, aunque pide más tiempo para evaluar la situación y aplicar posibles medidas. En una atención a los medios previa a la reunión del Eurogrupo celebrada este lunes en Bruselas, el dirigente socialista ha apuntado que el conflicto en el Oriente Medio ya tiene consecuencias en el día a día de los españoles, especialmente para los profesionales del sector del transporte, la agricultura o la pesca.

A pesar de la prudencia, Cuerpo también ha reiterado que el gobierno español protegerá los intereses nacionales. «Tenemos claras las medidas y las pondremos sobre la mesa en función de cómo avance la situación», ha señalado.

«En función de los desarrollos y teniendo en cuenta la enorme volatilidad de la situación, veremos cuándo y cómo tendremos que entrar y como de intensas tendrán que ser las medidas concretas», ha añadido. No obstante, Cuerpo ha recordado que los primeros impactos de la guerra en los mercados se han empezado a notar a duras penas hace seis días.

Según ha apuntado el ministro español, el precio del petróleo se ha incrementado más de un 40% desde el inicio de los ataques de los Estados Unidos y de Israel, mientras que el precio del gas se ha incrementado en torno a un 90%. Para la ciudadanía, eso se ha traducido en una subida de 15 céntimos por litro de gasolina y unos 28 céntimos por litro de gasóleo.

En este sentido, Cuerpo ha asegurado que el gobierno español tomará ejemplo de la guerra de Ucrania y aplicará las decisiones que considere oportunas para reducir el impacto del conflicto en la economía de las familias. «Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse», ha repetido.

Bruselas, abierto a utilizar reservas

También en una atención a medios previa a la reunión del Eurogrupo, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha abierto la puerta a liberar parte de las reservas de petróleo que conserva la UE para dotar de más oferta en el sector mientras se mantengan las disrupciones.

Precisamente en la reunión de este lunes, los ministros de Finanzas de la zona euro abordarán posibles medidas para hacer frente al impacto derivado de la guerra de Irán, especialmente en materia energética.