La UE dice basta y aclara todas las dudas sobre la baliza V16

La Unión Europea ha puesto fin al debate sobre la baliza V16, el dispositivo luminoso que desde el 1 de enero de 2026 se utiliza en España para señalizar incidencias en la carretera. Después de meses de dudas y controversias, Bruselas ha aclarado que su implantación no vulnera la legislación comunitaria.

La introducción de este sistema ha cambiado la manera de avisar de una avería o accidente en la vía y ha generado muchas preguntas entre los conductores, especialmente sobre su homologación, la forma de uso y su validez dentro de la normativa europea. A pesar de las críticas de algunos sectores, la baliza ya forma parte de la normativa española con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes.

Según ha explicado la Comisión Europea, no existe ninguna normativa comunitaria específica que regule este tipo de dispositivos. Por este motivo, Bruselas considera que España no ha infringido ninguna norma europea. En palabras de la institución, «no hay ley europea que cubra estos dispositivos» y, por lo tanto, «no se ha infringido la legislación europea». Además, recuerda que las autoridades españolas se han amparado en el Convenio de Viena sobre el tráfico vial, que permite a los estados definir nuevos elementos para reforzar la seguridad en las carreteras.

Algunas dudas habían surgido a raíz del hecho de que los Reales decretos españoles no se notificaron según el procedimiento previsto a la Directiva (UE) 2015/1535. No obstante, la Comisión señala que este trámite no era necesario porque la baliza V16 no afecta a la libre circulación de mercancías, personas o servicios dentro de la Unión Europea.

En este sentido, Bruselas recuerda que la seguridad vial es una competencia compartida entre la UE y los estados miembros. Mientras que los gobiernos deciden qué medidas adoptan para reducir los accidentes, la Unión Europea coordina aspectos más generales como la movilidad transfronteriza, los permisos de conducir o las políticas de educación vial.

Durante el debate también se han escuchado voces críticas que ponían en duda la eficacia del dispositivo, asegurando que puede ser poco visible o insuficientemente seguro. Sin embargo, desde las instituciones europeas se ha defendido la trayectoria de España en materia de seguridad vial, calificando el país como «un campeón de la seguridad vial».

Los datos refuerzan esta valoración. Según la Comisión, España ha reducido de manera notable la mortalidad a la carretera: si en los años noventa se registraban cerca de 10.000 víctimas mortales anuales, en el 2024 la cifra se ha situado en torno a 800. También destaca que el país registra a 35 víctimas mortales por millón de habitantes, por debajo de la media europea, que es de 44.

Precisamente, uno de los argumentos que ha utilizado el gobierno español para implantar la baliza V16 es evitar el riesgo que supone que los conductores tengan que salir del vehículo y caminar hasta 50 metros para colocar los tradicionales triángulos de emergencia. Según Bruselas, en algunos casos esta maniobra puede provocar accidentes, motivo por el cual se ha apostado por un dispositivo más visible y que se puede colocar sin abandonar el vehículo.

Otro de las dudas habituales entre los conductores es si la baliza puede utilizarse fuera de España. La Comisión Europea ha aclarado que los vehículos matriculados en el Estado pueden circular por otros países utilizando este sistema de aviso sin necesidad de llevar triángulos. En cambio, los vehículos extranjeros que entren a España pueden seguir utilizando los triángulos sin estar obligados a disponer de una baliza V16.

A pesar del posicionamiento claro de Bruselas, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abiertas tres iniciativas relacionadas con este dispositivo y ha pedido a la Comisión Europea un informe escrito sobre la cuestión. Sin embargo, la baliza V16 ya es una realidad en las carreteras españolas y todo apunta que seguirá formando parte del sistema de seguridad vial de manera permanente.