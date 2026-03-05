Trump vuelve a tildar a España de «perdedora» y le acusa de ser «muy hostil» con la OTAN

Donald Trump ha vuelto a cargar contra España por la postura del ejecutivo de Pedro Sánchez ante los ataques a Irán. En una llamada que este jueves ha hecho a 'The New York Post', el presidente republicano ha afirmado que en este asunto hay «muchos ganadores», pero que España es una «perdedora».

A la misma llamada, el jefe visible del movimiento Make America Great Again (Maga) se ha mostrado «decepcionado» con el primer ministro británico, Keir Starmer, por las dudas que su ejecutivo ha mostrado ante la operación coordinada de los EE.UU. e Israel en el país persa. Según su opinión, el mandatario británico tendría que ayudar a los Estados Unidos sin dudarlo.

Trump también ha afirmado que España es «muy hostil» con la OTAN, el mismo día que el gobierno español ha anunciado el envío de una fragata en Chipre ante los ataques de Irán a la isla del Mediterráneo.

A la conversación telefónica con el medio, Trump ha reiterado los argumentos que sustentan la animadversión del republicano con el gobierno español, la negativa de Pedro Sánchez a invertir un 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa cómo él exige a todos los socios de la OTAN y, más recientemente, la negativa del ejecutivo del socialista al uso de las bases militares de Rota y Morón en el marco de la operación de los EE.UU. e Israel contra Irán. «No son un jugador de equipo, y nosotros tampoco lo seremos con ellos», ha amenazado nuevamente Trump en España.

Por otra parte, y según el 'Daily Telegraph', Trump también habría tildado a Starmer de perdedor en conversaciones privadas. Preguntado sobre esta cuestión por 'The New York Post', el mandatario norteamericano no ha utilizado este adjetivo, pero sí ha dicho que el primer ministro británico «no es Winston Churchill».