Un experto de la URV: «Trump hace una declaración política, pero no es una política real ni factible»

«Donald Trump hace una declaración política, pero no es una política real ni factible». Así resume Josep Maria Arauzo Carod, catedrático de Economía de la Universidad Rovira y Virgilio las palabras de ayer del presidente de los Estados Unidos. Según el experto, una ruptura comercial de estas características es inviable. «Primero, hay unas normativas de la Organización Mundial del Comercio. Después, hay que tener en cuenta que el comercio internacional se enmarca en unos acuerdos con toda la Unión Europea, donde no se discrimina por países. La discriminación que plantea Trump no tiene ningún tipo de apoyo», dice el catedrático. Así, Arauzo Carod cree que este posicionamiento del presidente estadounidense no tendrá recorrido y quedará en papel mojado. «No va más allá de un titular, derivado de la posición de España con el conflicto a Irán y de los sucesos en las bases militares», expone al experto.

16% de las importaciones

Uno de los ejes de las relaciones comerciales entre el Campo de Tarragona y los Estados Unidos es el Puerto de Tarragona. Desde los EE.UU. llegan el 16,8% del global de mercancías que recibe el puerto. «Pero un cierre comercial así perjudicaría los dos países. Les relaciones entre los dos países son muy importantes y no se pueden borrar en dos días. Les compañías de los dos lados saldrían perdiendo», dice Arauzo Carod.

En este sentido, el catedrático menciona el caso de los aranceles, que en primera instancia Trump les anunció con unas tasas muy agresivas y que finalmente han acabado teniendo un impacto mínimo. «Ya pasó. Buscó una respuesta. Y ahora creo que busca lo mismo», dice el experto. Hay que tener en cuenta que la entrada en vigor de los aranceles de los EE.UU. durante agosto de 2025 provocó una caída del 9,5% en las exportaciones de Tarragona y las Tierras del Ebro. Sin embargo, finalmente el impacto sobre las compañías tarraconenses ha sido ‘salvable’. Algunos de los productos con más salida internacional en Tarragona sueño los químicos y las manufacturas de consumo.

1,8 millones de turistas

También hay que tener en cuenta la importancia del turismo estadounidense en el territorio. Más de cuatro millones de turistas norteamericanos visitaron España en el 2024, el 5% del total de llegadas el año 2024. Casi la mitad (1,8 millones) visitaron Cataluña.