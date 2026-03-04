El plazo para pedir el Bono Alquiler Joven se abrirá el 9 de marzo con ayudas de 250 euros mensuales

La Generalitat abrirá el 9 de marzo el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven, unas ayudas que serán de 250 euros al mes durante dos años. Según ha informado en un comunicado, las solicitudes se podrán presentar hasta el 13 de marzo a las 14 h y se resolverán por orden de entrada en el registro hasta el agotamiento de la dotación inicial, que es de 29 millones de euros.

Los beneficiarios tienen que tener hasta 35 años en el momento de presentar la solicitud y residir legalmente en Cataluña. Además, la vivienda o habitación tiene que constituir la residencia habitual y permanente durante todo el periodo en que se reciba la ayuda. Este, se otorga con cargo en fondos estatales y su tramitación recae en la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Entre los requisitos también hay disponer de una fuente regular de ingresos y ser titular del contrato de arrendamiento o poder suscribirlo en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la concesión. Además, ningún miembro de la unidad de convivencia puede ser propietario o usufructuario de una vivienda ni tener vínculos familiares directos con el arrendador.

Para poder optar a la ayuda, los ingresos de la unidad de convivencia tienen que ser iguales o inferiores a 2,778442 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) si corresponden en el 2024, 2,697518 veces si son del 2025 o 2,618949 veces si corresponden en el 2026. Además, el alquiler o el precio de cesión de la vivienda no puede superar los límites fijados en la resolución de la convocatoria.

Las solicitudes se podrán presentar de manera telemática a través del portal de trámites de la Generalitat o presencialmente a las bolsas de la Red de Mediación para el Alquiler Social, a las oficinas locales de vivienda que colaboran con la Agencia de la Vivienda de Cataluña, así como a las dependencias del organismo en el territorio.