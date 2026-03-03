Trump anuncia que cortará el comercio con España: «Es un socio terrible» de la OTAN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado este martes en una comparecencia que «cortará» todo el comercio con España por su postura sobre la ofensiva de los EE.UU. en Irán. De hecho, Trump ha aseverado que España es un «socio terrible» de la OTAN.

Todo llega después de la negativa, por parte del gobierno español, que los EE.UU. hagan uso de las bases al país para atacar Irán. Al respecto, Trump ha recalcado que «nadie» le dirá que no puede hacer uso de sus instalaciones: «Sólo tenemos que volar allí y utilizarlas», ha manifestado.