El gobierno español dice que está preparado para «contener posibles impactos» por la amenaza de Trump

El gobierno español ha asegurado este martes que está preparado para “contener posibles impactos” por la amenaza del presidente norteamericano, Donald Trump, de cortar la relación comercial entre los dos países. Fuentes de la Moncloa han afirmado que el Estado dispone “de los recursos necesarios” para afrontar estos efectos adversos, ayudar a los sectores a que se puedan ver afectados y diversificar cadenas de suministro.

Les mismas fuentes han advertido Trump que si la administración norteamericana quiere revisar la relación comercial entre los dos países, “lo tendrá que hacer respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y los Estados Units”.

Les mismas fuentes recuerdan que el Estado es un “miembro clave” de la OTAN, que “cumple sus compromisos y contribuye de forma destacada en la defensa del territorio europeu”.Afegeixen que el Estado también es una potencia exportadora de la Unión Europea y un “socio fiable” para 195 países del mundo entre los cuales hay los Estados Unidos, “con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”.En todo caso, añaden que la voluntad del gobierno español “es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países” desde el “respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional”. “Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”.