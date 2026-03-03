ERC registra una enmienda a la totalidad a los presupuestos aunque seguirá negociando sobre el IRPF

ERC registra este martes una enmienda a la totalidad de los presupuestos, aunque la formación seguirá negociando sobre la recaudación del IRPF, una de las condiciones de los republicanos para negociar las cuentas. Así lo ha dicho la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, en una entrevista en Catalunya Ràdio en qué también ha abierto la puerta a retirarla si tienen «garantías» sobre la recaudación del impuesto antes del pleno del Parlament que tiene que votar las enmiendas en la totalidad, fijado para el 20 de marzo. Alamany ha remarcado que la «presión» no está sobre los republicanos. «No nos corresponde llegar allí donde el PSC no quiere llegar con sus colegas del Estado», ha indicado.

La secretaria general de ERC ha argumentado el registro de la enmienda en la totalidad porque «no ha sido posible avanzar» en la recaudación del IRPF y para «no avalar la resignación del Gobierno ante el PSOE». A pesar del registro de la enmienda en la totalidad, Alamany ha dicho que ERC seguirá viendo si se puede desencallar» la recaudación del impuesto. «No renunciemos a nada. Seguimos aquí», ha señalado.

Sobre los presupuestos, Alamany ha defendido que hace falta que incluyan «respuestas estructurales» y «más ambición. El país necesita un salto en su ambición», ha afirmado la secretaria general de los republicanos, que ha insistido en que el PSC tiene que escoger PSOE o Cataluña».

Alamany ha criticado que el Gobierno haya puesto en marcha la tramitación del presupuesto sin tener los «votos ligados» para que pueda salir adelante y ha remarcado que cuando se hace «normalmente la cosa no acaba bien». «Quien se ha puesto presión sobre él mismo es el PSC», ha subrayado la secretaria general de ERC, que ha insistido en la voluntad de los republicanos en negociar acuerdos sectoriales y modificaciones de crédito.

Ante el movimiento del Gobierno de salir adelante con las cuentas sin tener los apoyos garantizados, Alamany ha asegurado que no cree que el PSC «contemple el escenario de elecciones». Después de que Junqueras la citara como posible candidata en unas eventuales elecciones, la secretaria general de los republicanos ha afirmado que será la alcaldable en Barcelona y no se plantea «nada más».