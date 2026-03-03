Bruselas avisa que siempre velará por los intereses de la UE ante la amenaza de Trump en España

Bruselas ha avisado de que «siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea» ante la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cortar las relaciones comerciales con España por su posición sobre la guerra en Irán. Preguntado por las declaraciones de Trump este martes por la noche, el portavoz comunitario Olof Gill ha reiterado que la posición de la UE no ha cambiado.

«Esperamos que los EE.UU. cumplan los compromisos», ha dicho sobre el acuerdo comercial con Washington de agosto que marcaba un tope del 15% a los aranceles de los EE.UU. en la UE. Bruselas tiene la competencia exclusiva en materia de política comercial en el bloque comunitario.