Es oficial: la DGT instala 33 nuevos radares y esta es su ubicación exacta

Los radares de velocidad se han convertido en una de las principales herramientas de control vial en el Estado. La Dirección General de Tráfico (DGT) defiende que estos dispositivos contribuyen a reducir la siniestralidad y recuerda que, desde la instalación del primer radar el año 2005, la mortalidad en las carreteras se ha reducido en un 75%.

Después de no haber completado el despliegue previsto para el 2025 —se habían anunciado 122 nuevos radares y finalmente se instalaron 106—, ahora el organismo pone en marcha una nueva remesa de 33 cinemómetros para cubrir este déficit. De estos, 20 son radares fijos y 13 son radares de tramo, que controlan la velocidad media de los vehículos en un recorrido determinado.

Los nuevos dispositivos se han distribuido en once comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. Todos están debidamente señalizados, tal como establece la normativa.

Ubicación de los 33 nuevos radares

ALICANTE (Radar de tramo): A-31 , km 216 en 218 (creciente)

, en 218 (creciente) ALICANTE (Radar de tramo): A-7 , km 523 en 519 (decreciente)

, en 519 (decreciente) ALICANTE (Radar de tramo): A-31 , km 211 en 203 (decreciente)

, en 203 (decreciente) ASTURIAS (Radar fijo): AS-116 , km 3,200 (decreciente)

, (decreciente) ASTURIAS (Radar fijo): AS-377 , km 1,150 (creciente)

, (creciente) ÁVILA (Radar de tramo): AV-562 , km 11 en 9 (decreciente)

, en 9 (decreciente) ÁVILA (Radar de tramo): AV-562 , km 9 en 11 (creciente)

, en 11 (creciente) ÁVILA (Radar de tramo): N-403 , km 86 en 83 (creciente)

, en 83 (creciente) ÁVILA (Radar de tramo): N-403 , km 83 en 86 (decreciente)

, en 86 (decreciente) CANTABRIA (Radar fijo): N-611 , km 194,330 (decreciente)

, (decreciente) CANTABRIA (Radar fijo): CA-142 , km 23,360 (decreciente)

, (decreciente) CANTABRIA (Radar fijo): CA-141 , km 21,300 (creciente)

, (creciente) LA CORUÑA (Radar fijo): N-550 , km 15,730 (creciente)

, (creciente) LAS PALMAS (Radar fijo): GC-20 , km 2,700 (decreciente)

, (decreciente) LAS PALMAS (Radar de tramo): GC-23 , km 1 en 4 (creciente)

, en 4 (creciente) LEÓN (Radar fijo): CL-623 , km 7,110 (decreciente)

, (decreciente) MADRID (Radar fijo): M-601 , km 0,930 (creciente)

, (creciente) MADRID (Radar fijo): M-100 , km 22,940 (decreciente)

, (decreciente) MADRID (Radar de tramo): M-501 , km 46 en 42 (creciente)

, en 42 (creciente) MADRID (Radar de tramo): M-501 , km 42 en 46 (decreciente)

, en 46 (decreciente) MÁLAGA (Radar de tramo): A-355 , km 4 en 0 (decreciente)

, en 0 (decreciente) MÁLAGA (Radar de tramo): A-355 , km 0 en 4 (decreciente)

, en 4 (decreciente) MURCIA (Radar fijo): RM-620 , km 4,228 (creciente)

, (creciente) PONTEVEDRA (Radar fijo): VG-20 , km 10,280 (decreciente)

, (decreciente) SEGOVIA (Radar fijo): SG-205 , km 24,300 (decreciente)

, (decreciente) SEVILLA (Radar fijo): A-8077 , km 3,180 (decreciente)

, (decreciente) TENERIFE (Radar fijo): TF-1 , km 76,940 (decreciente)

, (decreciente) TOLEDO (Radar fijo): CM-4008 , km 4,910 (decreciente)

, (decreciente) VALENCIA (Radar de tramo): CV-30 , km 4 en 1 (decreciente)

, en 1 (decreciente) VALENCIA (Radar fijo): CV-400 , km 0,735 (creciente)

, (creciente) VALLADOLID (Radar fijo): VA-30 , km 16,160 (decreciente)

, (decreciente) ZARAGOZA (Radar fijo): N-232 , km 244,220 (creciente)

, (creciente) ZARAGOZA (Radar fijo): N-232 , km 244,945 (decreciente)

Un mes de margen antes de sancionar

A diferencia del debate generado en torno a la baliza V-16, estos nuevos radares sí que dispondrán de un periodo inicial de un mes en que funcionarán en fase informativa. Durante este tiempo, los conductores que superen el límite de velocidad recibirán una comunicación sin sanción económica.

Una vez superado este plazo, empezarán a multar. Las sanciones por exceso de velocidad en España oscilan entre los 100 y los 600 euros, y pueden comportar la pérdida de entre 2 y 6 puntos del permiso de conducir, según la gravedad de la infracción.