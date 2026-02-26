Un experto revela cuál es el mejor fruto seco para el corazón: «Reduce el riesgo de sufrir un infarto»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Hace tiempo que los frutos secos ocupan un hueco destacado dentro de una alimentación equilibrada. Ricos en grasas saludables, fibra y antioxidantes, a menudo se asocia a beneficios cardiovasculares. Pero, entre todas las opciones disponibles, hay una que sobresale especialmente cuando se habla de salud del corazón.

El cardiólogo y divulgador en redes sociales Aurelio Rojas ha explicado cuál es, según la evidencia científica, los frutos secos más beneficiosos para el sistema cardiovascular. «Hay un fruto seco tremendamente superior si la comparamos con el resto a nivel científico para mejorar la salud del corazón», afirma.

Según detalla, el primer gran beneficio es la mejora del perfil lipídico. En concreto, no se trata de reducir el colesterol total de manera indiscriminada, sino de disminuir los niveles de LDL oxidado, lo que se asocia con un riesgo más eleva de infartos e ictus. Además, destaca que también contribuye a aumentar la variabilidad de la frecuencia cardiaca, modulando la actividad del sistema nervioso parasimpático, responsable de contrarrestar los efectos negativos del estrés.

Otro de los efectos positivos es la reducción de la inflamación sistémica. Según explica, este impacto se puede observar en marcadores analíticos como la proteína C reactiva ultrasensible (PCR-os), relacionada con el riesgo cardiovascular.

El fruto seco al cual hace referencia son las nueces. De acuerdo con el cardiólogo, consumir unos 30 gramos al día se asocia con una reducción del 30% del riesgo de sufrir un infarto. Una cantidad moderada y fácil de incorporar a la dieta diaria que, según defensa, puede aportar beneficios significativos para el corazón.