El Congreso aprueba el aumento del 2,7% de las pensiones, unos 50 euros mensuales

El Congreso ha aprobado el aumento del 2,7% de las pensiones para este año. El pleno de la cámara baja española ha votado este jueves por segunda vez el real decreto, que hoy se ha avalado gracias al apoyo de todo el hemiciclo (317 votos) excepto de Vox, que lo ha hecho en contra (33).

Como resultado de la inflación media entre en diciembre de 2024 y en noviembre de 2025, las pensiones contributivas crecerán un 2,7% (una media de 570 euros el año) y las no contributivas un 11,35%. La pensión máxima del sistema se fija ahora en 3.359,60 euros mensuales (47.034,40 anuales). La ministra de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado que el objetivo es asegurar que las pensiones mantengan su valor real.

El decreto del gobierno español que el Congreso ha aprobado este jueves también elimina la obligación que los beneficiarios de la prestación de desempleo tengan que presentar la declaración del IRPF, para evitar cargas administrativas y efectos fiscales no deseados.

La ministra Saiz se ha dirigido a las personas pensionistas más vulnerables para subrayar que pueden contar con el gobierno español. Y ha afianzado que el ejecutivo de Pedro Sánchez cumple con las recomendaciones del 'pacto de Toledo' (1995), sobre el sistema de pensiones, la Seguridad Social y sus reformas.

Durante el debate parlamentario, Saiz ha insistido en que la actualización de acuerdo con el IPC es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de las personas mayores. En este sentido, la ministra ha remarcado que se fortalece también el sistema público de la seguridad social para que las próximas generaciones tengan como mínimo la misma prestación que hay ahora.

1.600 euros por término medio en Cataluña

La pensión media de jubilación se situó en 1.600,28 euros en febrero en Cataluña, un 4,4% más que el año pasado, cuando fue de 1.532,81 para los pensionistas de todos los regímenes. En total, se abonaron más de 1,2 millones de prestaciones por jubilación durante el segundo mes del año 2026.

El segundo capítulo más alto en la nómina de pensiones fueron las de incapacidad temporal para personas que están de baja en el trabajo con 168.045 transferencias de 1.370 euros por término medio (+3,6%). Las prestaciones por viudedad se situaron en 985,52 euros (+4%) y fueron las terceras más numerosas con 94.762 pensionistas.