Bruselas lo confirma: Se resuelve la duda de todos los españoles sobre la baliza V-16

La Comisión Europea avala la obligatoriedad del uso de las nuevas balizas V16 en España y niega que la imposición del gobierno español suponga una infracción del derecho de la Unión Europea, tal como denuncian desde el PP. Así lo han dicho en una comparecencia al comité de Peticiones del Parlamento Europeo este jueves representantes del ejecutivo comunitario, que han asegurado que la Convención de Viena sobre Circulación Vial permite al gobierno español definir un nuevo dispositivo.

«Las autoridades españolas han ejercido la prerrogativa que les otorga la convención», ha afirmado un representante de la Comisión Europea en el marco de un debate sobre una queja presentada por un grupo de ciudadanos españoles en la Eurocámara por las nuevas balizas.

«Si evaluamos la conformidad -de la obligatoriedad de las luces de emergencia- con el derecho de la UE, no existe ninguna norma europea que regule estos dispositivos, motivo por el cual podemos concluir que no hay infracción del derecho de la UE,» ha dicho la Comisión Europea.

Según el ejecutivo comunitario, de acuerdo con la Convención de Viena, los vehículos matriculados en España que desde este año están obligados a llevar el nuevo dispositivo «pueden circular por el extranjero, es decir, en otros países, utilizando siempre su luz de emergencia sin obligación de llevar, además, el triángulo».

Asimismo, Bruselas ha asegurado que los vehículos extranjeros que entren a España «pueden seguir utilizando su triángulo sin la obligación de disponer de la nueva luz».

El representante de la Comisión Europea ha hecho valer también en su intervención que España es un país con muy buenos resultados en materia de seguridad vial dentro de la UE. «En el 2024, en España hubo 35 víctimas mortales en la carretera por cada millón de habitantes, mientras que la media en la UE fue de 44», ha dicho.

«En este contexto, y en el ejercicio de las prerrogativas las autoridades nacionales, se quiso mejorar todavía más la suya vial del territorio», ha constatado la Comisión Europea. El ejecutivo comunitario ha recordado que el gobierno español optó por analizar el funcionamiento y la eficacia del triángulo de señalización tradicional y ha defendido que el objetivo del ejecutivo con la imposición de las balizas V16 era «aumentar la visibilidad del dispositivo de señalización».

De hecho, la Comisión Europea ha admitido que en algunos casos el triángulo puede resultar peligroso. «Por ejemplo, cuando el vehículo se detiene en la calzada y el conductor tiene que salir y andar por la carretera para colocarlo a 50 metros del coche y, después, volver andando hasta el vehículo. Eso ha provocado accidentes en algunas ocasiones, incluso con víctimas mortales», ha sentenciado Bruselas.

La petición se mantiene abierta

El comité de Peticiones de la Eurocámara ha celebrado este jueves un debate sobre una queja de un grupo de ciudadanos españoles que reclamaba evaluar la compatibilidad de la obligatoriedad de las balizas V16 con el derecho de la UE.

Aunque la Comisión Europea ha avalado su uso y ha negado que suponga una infracción del derecho de la UE, el presidente del comité de Peticiones de la Eurocámara ha decidido mantener abierta la queja. Los representantes del grupo de ciudadanos que ha presentado la petición tenían que comparecer en la sesión de este jueves, pero no se han presentado.

El PP avisó a principios de año que tenía la intención de llevar a Bruselas la imposición de las luces de emergencias. Según denunció la eurodiputada del PP a Dolors Montserrat entonces, la medida es una decisión unilateral del gobierno de Pedro Sánchez para atacar los bolsillos de los ciudadanos.