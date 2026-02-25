VIRAL
Colas en Lidl por el nuevo aparato que deja tu casa como una patena en segundos
Un dispositivo multifunción para el hogar arrasa por su eficacia, el bajo precio y la facilidad de uso
La limpieza del hogar da un paso más con la llegada de un nuevo electrodoméstico que promete simplificar las tareas cotidianas. Lidl ha vuelto a captar la atención de los consumidores con el lanzamiento de una mopa de vapor 3 en 1 que actúa tanto como escoba de vapor como limpiador de mano, pensada para eliminar la suciedad de múltiples superficies con rapidez y eficacia.
El aparato está diseñado para ofrecer una limpieza profunda en tierras, baldosas, alfombras y otras superficies habituales del hogar. Funciona con una potencia de 1.500 W, dispone de un depósito de 350 ml y tiene el vapor a punto en sólo 30 segundos. Además, permite regular la intensidad del vapor de manera continua y cuenta con una unidad extraíble que facilita su uso como limpiador portátil.
Entre sus características también destaca el mango plegable, que ayuda a ahorrar espacio cuando se guarda, un cable de seis metros que ofrece comodidad de movimiento y una autonomía aproximada de 11 minutos. Con un peso de 3,15 kg y protección IPX4, el dispositivo combina practicidad y prestaciones pensadas para el uso diario.
Su versatilidad y facilidad de uso han generado numerosas valoraciones positivas por parte de los compradores, que destacan la potencia y la rapidez. El precio es de 39,99 euros, una cifra competitiva dentro de esta categoría, especialmente teniendo en cuenta los accesorios incluidos y la doble función como escoba y limpiador de mano.
Con respecto a la compra, la mopa de vapor sólo está disponible en la tienda en línea de Lidl y no en los establecimientos físicos. Para conseguirla, hace falta acceder a la web oficial de la cadena, buscar el producto dentro del apartado 'Hogar y limpieza' y completar el proceso de compra de manera telemática.