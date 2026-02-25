Colas en Lidl por el nuevo aparato que deja tu casa como una patena en segundos

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La limpieza del hogar da un paso más con la llegada de un nuevo electrodoméstico que promete simplificar las tareas cotidianas. Lidl ha vuelto a captar la atención de los consumidores con el lanzamiento de una mopa de vapor 3 en 1 que actúa tanto como escoba de vapor como limpiador de mano, pensada para eliminar la suciedad de múltiples superficies con rapidez y eficacia.

El aparato está diseñado para ofrecer una limpieza profunda en tierras, baldosas, alfombras y otras superficies habituales del hogar. Funciona con una potencia de 1.500 W, dispone de un depósito de 350 ml y tiene el vapor a punto en sólo 30 segundos. Además, permite regular la intensidad del vapor de manera continua y cuenta con una unidad extraíble que facilita su uso como limpiador portátil.

Imagen de archivo de la nueva mopa de Lidl

Entre sus características también destaca el mango plegable, que ayuda a ahorrar espacio cuando se guarda, un cable de seis metros que ofrece comodidad de movimiento y una autonomía aproximada de 11 minutos. Con un peso de 3,15 kg y protección IPX4, el dispositivo combina practicidad y prestaciones pensadas para el uso diario.

Su versatilidad y facilidad de uso han generado numerosas valoraciones positivas por parte de los compradores, que destacan la potencia y la rapidez. El precio es de 39,99 euros, una cifra competitiva dentro de esta categoría, especialmente teniendo en cuenta los accesorios incluidos y la doble función como escoba y limpiador de mano.

Con respecto a la compra, la mopa de vapor sólo está disponible en la tienda en línea de Lidl y no en los establecimientos físicos. Para conseguirla, hace falta acceder a la web oficial de la cadena, buscar el producto dentro del apartado 'Hogar y limpieza' y completar el proceso de compra de manera telemática.