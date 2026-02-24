Locura: Marca esta casilla en la Declaración de la Renta y Hacienda te devolverá dinero

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Hacer la Declaración de la Renta es, para muchos, un trámite rutinario que se resuelve en pocos minutos confirmando el borrador. Pero, detrás de este proceso aparentemente sencillo, se pueden esconder oportunidades para conseguir una devolución mayor si se revisan con cuidado ciertos apartados del formulario.

Algunas casillas, a menudo desconocidas u olvidadas, pueden marcar la diferencia. Entre las más relevantes están las dedicadas a donaciones: aportaciones a ONG o fundaciones permiten aplicar deducciones que reducen directamente la cuota del IRPF y, en consecuencia, aumentan la devolución. También hay que prestar atención a los gastos deducibles vinculados a los rendimientos del trabajo; incluir correctamente conceptos como gastos profesionales puede traducirse en un incremento del importe devuelto.

La vivienda habitual es otro campo clave. En ciertos casos, el alquiler permite aplicar beneficios fiscales que modifican el resultado de la declaración, así como algunas deducciones autonómicas que no todos los contribuyentes conocen y que pueden transformar una declaración a pagar en una a devolver.

Es por este motivo que, marcar las casillas adecuadas y comprobar que se cumplen los requisitos establecidos, puede tener un impacto económico considerable.

La clave está en no limitarse a confirmar el borrador de manera automática, sino dedicar unos minutos a revisar con detenimiento cada apartado. Este pequeño esfuerzo puede suponer diferencias de centenares de euros y convertir la declaración anual en una gestión más rentable para muchos contribuyentes.