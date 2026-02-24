El Imserso lo vuelve a petar: Estos son los destinos más baratos y demandados

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El programa de turismo social del Imserso se ha consolidado como una de las opciones preferidas para pensionistas y jubilados que quieren viajar a precios asequibles. Año tras año, miles de personas solicitan plaza para disfrutar de estancias en la costa, en el interior o en escapadas culturales, con paquetes que incluyen alojamiento en pensión completa, transporte de ida y vuelta (según modalidad), servicio médico en el mismo hotel, seguro colectivo y actividades socioculturales.

Antes de formalizar la solicitud, es importante consultar los precios oficiales y las condiciones de cada destino a través de los canales oficiales. Y está aquí donde muchos se preguntan: ¿cuáles son los destinos más baratos este 2026?

Según la tabla de tarifas del programa 2025/2026, las opciones más económicas se encuentran en la costa peninsular, especialmente a comunidades como Andalucía, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. El precio final depende de la duración de la estancia, la temporada escogida y si se incluye transporte.

Con transporte incluido, una estancia de 10 días en temporada baja (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) tiene un coste de 309,22 euros, mientras que en temporada alta (octubre, mayo y junio) asciende a 409,22 euros. En el caso de las estancias de 8 días, el precio es de 244,04 euros en temporada baja y 344,04 euros en temporada alta.

Sin transporte, los importes se reducen todavía más. Una estancia de 10 días en temporada baja cuesta 270,39 euros y en temporada alta 370,39 euros. Para 8 días, los precios son de 224,63 euros en temporada baja y 324,63 euros en temporada alta.

En el otro lado de la balanza están las Islas Canarias, que posicionan como el destino más caro del programa. En temporada alta y en transporte, una estancia de 10 días llega a los 564,72 euros. En cambio, en temporada baja y sin transporte, el precio por 8 días se sitúa en 224,28 euros.

Con estos precios, no es extraño que el programa vuelva a generar una fuerte demanda. Los destinos de costa siguen siendo los más solicitados, especialmente en temporada baja, cuando los precios son más ajustados y permiten viajar durante más días por menos dinero.