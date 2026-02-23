Sale a la luz la última bomba de la DGT: el GPS ya no te avisará de los radares en autopistas

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) está trabajando en una posible modificación normativa que podría cambiar la manera como las aplicaciones de navegación informan sobre la presencia de radares en las autopistas. El objetivo es restringir los avisos que permiten conocer la ubicación exacta de los controles, especialmente los móviles, ya que consideran que esta información puede dificultar las tareas de vigilancia.

Actualmente, herramientas como Google Maps, Waze o SocialDrive permiten a los usuarios compartir en tiempo real la localización de radares fijos y móviles. Este sistema colaborativo facilita que otros conductores reduzcan la velocidad antes de llegar al punto indicado.

Desde Tráfico remarcan que la problemática no afecta a los radares fijos, ya que su ubicación es pública, sino los dispositivos móviles y operativos específicos destinados a detectar infracciones graves. La difusión inmediata de su posición exacta, sostienen, puede restar eficacia a los controles y facilitar que algunos conductores los eviten.

La propuesta se inspira en el modelo aplicado en Francia, donde no se puede mostrar el punto concreto de un control cuando forma parte de un operativo sensible. En estos casos, las aplicaciones sólo pueden advertir de un 'peligro' en un tramo amplio de vía, que puede abarcar varios kilómetros en autopista, pero sin precisar la ubicación exacta. La DGT no plantea eliminar totalmente los avisos, sino reducir el nivel de detalle cuando esté en juego la seguridad vial.

El debate no es nuevo. Hay quien defiende que estos avisos fomentan una conducción más prudente al reducir la velocidad, mientras que otros consideran que alertar del punto exacto de un radar móvil convierte el control en un obstáculo fácilmente esquivable y le queda capacidad disuasiva.

Paralelamente, la DGT ha intensificado los llamados 'controles exprés', operativos de corta duración —de unos diez o quince minutos— situados en puntos estratégicos. Esta fórmula dificulta que su ubicación se difunda masivamente, ya que a menudo el control ya se ha retirado cuando empieza a circular el aviso.

La medida se enmarca dentro del plan estratégico 2025–2030 del organismo, centrado en la reducción de la siniestralidad, especialmente en vías secundarias y tramos con alta concentración de accidentes. Cualquier cambio legal, sin embargo, tendrá que encontrar el equilibrio entre el derecho a la información y la necesidad de garantizar la eficacia de los dispositivos de control en plena era digital.