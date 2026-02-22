Illa, sobre la recaudación del IRPF: «Cumpliremos con los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado una vez más su «compromiso» con la recaudación del 100% del IRPF en Cataluña. «Estoy comprometido con los acuerdos de investidura. Los cumpliremos desde posiciones de realismo. Y en eso estamos trabajando», ha afirmado Illa en el diario 'El País'.

Aparte, el presidente de la Generalitat niega que esta transferencia del IRPF afecte a la solidaridad con el resto de España. «Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni ninguno de los acuerdos que yo firmaré, pondrá en riesgo la solidaridad de los territorios de España. Pero siempre habrá a quien dice que todo se rompe», ha querido dejar clara Illa, que también ha avalado el nuevo modelo de financiación y ha asegurado que lo puede defender «desde Algeciras a Girona».

«El nuevo modelo es una inyección importante de recursos para el estado del bienestar. No perjudica a nadie, beneficia en todo el mundo y contribuye a estabilizar España porque estabiliza los servicios públicos», ha puesto sobre la mesa al presidente de la Generalitat.

«Es un ejercicio de responsabilidad y coraje», ha puntualizado Illa, que se ha dirigido directamente a los que critican al modelo de financiación. «¿Qué propuestas tienen? Porque sólo decir no, no y no... ¿Qué hicieron cuando tuvieron la ocasión para resolver la cuestión?», se ha preguntado en voz alta el presidente de la Generalitat, que ha reclamado «alteza de miras».

Feijóo , «el gran acelerador de votos de Vox »

Sobre el ascenso de Vox, Illa culpabiliza exclusivamente el PP «y muy concretamente Alberto Núñez Feijóo». «Él no será presidente. No ha entendido España y es el gran acelerador de votos de Vox», ha lanzado el presidente de la Generalitat. «Lo hemos visto a las pasadas elecciones en Extremadura y en Aragón. Se negaron a pactar unos presupuestos con Vox y el resultado es que ahora tendrán que pactar no sólo unos presupuestos, sino una investidura con un socio fortalecido», ha constatado Illa.

«Es una forma de hacer política francamente difícil de entender», ha criticado al presidente de la Generalitat, que igualmente se ha mostrado escéptico con el 'frente de izquierdas' de Gabriel Rufián.

«Se tiene que mostrar respeto por cualquier iniciativa que intente unir los diferentes acentos que hay a la izquierda del PSOE», ha valorado Illa. «Lo respeto, pero en el sistema político español los actores clave son los partidos políticos y, al final, son estos los que tienen que articular proyectos y someterlos a la consideración de los ciudadanos», ha concluido el presidente de la Generalitat.