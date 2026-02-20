Insólito: La Baliza V-16 podría ser ilegal y los españoles no dan crédito

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La polémica en torno a la baliza V-16 ha dado un nuevo giro inesperado. La Comisión Europea estudiará si el procedimiento por el cual este dispositivo de señalización se ha convertido en obligatorio a España cumple con la normativa de la Unión Europea. El debate ya no se centra sólo en la utilidad del sistema, vigente desde el 1 de enero, sino en la legalidad del hecho de que sólo sea obligatorio en territorio español.

La iniciativa parte de una petición de eurodiputados del Partido Popular, que consideran que imponer la baliza únicamente a los conductores españoles podría vulnerar el derecho comunitario.

Según exponen, esta exigencia supondría una carga económica exclusiva para los ciudadanos, hecho que podría contravenir el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de no discriminación y libre circulación de productos dentro del mercado interior. También cuestionan si el Gobierno español cumplió con la obligación de informar adecuadamente sobre este proyecto técnico.

Además, los denunciantes reclaman que se investigue la proliferación de dispositivos fraudulentos o sin la homologación pertinente al mercado, asegurando que no habría habido un control suficiente en su certificación y distribución.

De momento, la Comisión Europea no ha emitido ningún informe que ponga en duda la legalidad de la baliza V-16 ni del proceso que ha establecido la obligatoriedad en España, pero ya ha adelantado que analizará la cuestión y que comunicará sus conclusiones próximamente.