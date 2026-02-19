Buenas noticias para millones de españoles: así se beneficiarán en la Declaración de la Renta

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La próxima campaña de la renta arrancará el 8 de abril, cuando la Agencia Tributaria (AEAT) inicie el periodo para presentar la Declaración de la Renta. Este año, la cita con Hacienda llega con una novedad destacada: cerca de tres millones de contribuyentes se podrán beneficiar de una nueva deducción en el IRPF adaptada a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según los datos de los Técnicos del Ministeri d'Hisenda (Gestha), la medida beneficiará a 2.976.220 personas. La deducción permitirá que los que perciban hasta 17.094 euros anuales —importe actual del salario mínimo— queden exentos de tributación por este concepto. A partir de esta cifra, la ventaja fiscal se reducirá progresivamente hasta los 20.000 euros brutos anuales.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó que esta revisión fiscal acompaña el incremento del salario mínimo con el objetivo de evitar que los perceptores tengan que asumir una mayor carga tributaria. En la práctica, los contribuyentes con ingresos inferiores a los 20.000 euros podrán aplicar una deducción de hasta 591 euros.

Eso supondrá que las personas que cobren el SMI en el 2026 pagarán unos 365 euros menos de IRPF que el año anterior. Además, los perceptores del salario mínimo podrán recuperar el impuesto retenido en la campaña de la renta de 2027.

Con respecto a la obligación de declarar, se mantiene para aquellos que superen los 15.876 euros anuales procedente de dos o más pagadores. No obstante, no será obligatorio presentar la declaración si la suma del segundo y restantes pagadores no supera los 1.500 euros anuales, o bien si se perciben hasta 22.000 euros con un solo pagador, siempre que no haya otras rentas, como alquileres o actividades económicas.

Gestha recomienda que presenten la declaración todos los asalariados con ingresos de entre 15.876 y 20.000 euros brutos anuales, ya que pueden beneficiarse de esta deducción. También puede resultar interesante para aquellos que cobren entre 20.000 y 22.000 euros si disponen de otras deducciones que les permitan recuperar parte de las retenciones practicadas.

Según las estimaciones de los técnicos, el coste de esta nueva medida para las arcas públicas rondará los 200 millones de euros, una cifra coherente con el impacto máximo de 591 euros por contribuyente anunciado por el Gobierno.