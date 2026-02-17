El viento seguirá siendo protagonista en Tarragona: El Meteocat activa la alerta naranja

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado la alerta naranja por viento este jueves en la demarcación de Tarragona, después de una semana marcada por la presencia de nubes y viento moderado que ha afectado especialmente al tercio sur del país.

Este martes por la mañana, el cielo estaba medio nublado en el tercio norte y en las Tierras del Ebro, con cobertura más intensa en el extremo norte del Pirineo y, localmente, al interior del cuadrante nordeste. De cara por la tarde, las precipitaciones se esperan débiles e intermitentes en la vertiente norte del Pirineo donde la cota de nieve oscilará entre 1.200 y 1.800 metros. De hecho, el viento soplará de componente oeste con intensidad débil o moderada, con algunos golpes fuertes en el tercio sur.

A partir del miércoles, el Meteocat prevé que el cielo estará sereno o poco nublado, con nubes altas hasta mediodía y algunos estratos bajos en la depresión Central hasta primera hora de la mañana. Durante la tarde, crecerán nubarrones en puntos de montaña y a la vertiente sur del Pirineo y Prepirineo occidental, con posibilidad de precipitación débil o localmente moderada por la noche, especialmente en el cuadrante noroeste del país.

La cota de nieve bajará de los 1.900 a los 1.600 metros, aunque en la vertiente norte del Pirineo a última hora quedará en torno a los 1.200 metros. Se prevé que el viento soplará de componente sur y oeste, especialmente en la mitad este y en cotas altas, con golpes fuertes en el Ampurdán y el cuadrante nordeste.

Para el jueves, jornada en que el Meteocat ha activado la alerta naranja en Tarragona, se prevé que el cielo estará sereno o poco nublado en general, aunque localmente quedará medio nublado por nubes medias, mientras que en el Pirineo continuará muy nublado, especialmente en la vertiente norte.

Durante la mañana se podrán formar chaparrones débiles o moderados, localmente acompañados de tormenta al extremo nordeste, con acumulación de precipitación entre escasa y poco abundante, localmente abundante en cotas altas del Pirineo. La cota de nieve bajará rápidamente hasta los 800 metros de madrugada, subiendo hasta los 1.200 metros al mediodía y bajando de nuevo en torno a los 1.000 metros por la noche. La temperatura mínima será ligeramente más baja, mientras que la máxima bajará ligera o moderadamente.

El viento seguirá siendo intenso, de componente oeste y moderado con golpes fuertes, reforzándose por la mañana y llegando a golpes muy fuertes en el litoral y prelitoral sur, en el norte del Alt Empordà y en las cimas del Pirineo y Prepirineo. Sin embargo, en algunos valles del Pirineo, Prepirineo y zonas del norte de la depresión Central habrá intervalos de viento flojo y de dirección variable.

El Meteocat recuerda que hace falta extremar las precauciones en el litoral y zonas urbanas de Tarragona y mantenerse informado sobre posibles afectaciones durante las próximas horas.