Confirmado: sale a la luz el origen del nuevo fresón de Mercadona y los clientes alucinan

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Ya se conoce el origen del nuevo fresón que Mercadona ha incorporado a los suyos lineales esta temporada de invierno. En plena campaña de fresones en España, la compañía ha detallado que el producto proviene de una empresa familiar con una larga trayectoria en el sector, según ha informado la asociación onubense Freshuelva a través de su web oficial.

El proveedor es Maripí, una empresa española especializada en la producción y exportación de fruta fresca tanto al mercado nacional como internacional. Con más de 30 años de experiencia, esta compañía es la encargada de suministrar los fresones que se comercializan en bandejas de medio kilo, con un precio medio en torno a los 4,5 euros.

Los fresones proceden íntegramente de esta empresa con sede en Bollullos del Condado, en la provincia de Huelva, territorio reconocido por su tradición en el cultivo de fresas. Aunque no todos los productos frescos de Mercadona son de origen estatal, la cadena mantiene el compromiso con el sector primario nacional y asegura que el 85% de su surtido es de origen español. En el caso de los fresones, el suministro es totalmente nacional, hecho que ha despertado la curiosidad y sorpresa de muchos clientes.